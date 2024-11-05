Bursa'da deprem meydana geldi! 5 Kasım 2024 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 5 Kasım 2024 Salı günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Kandilli verilerine göre, Bursa'da deprem oldu. İşte, 5 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile depremlerin merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Kandilli, Bursa'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 5 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
BURSA'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 14.59'da Bursa'nın Mudanya ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 5.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 09.51'de Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi.
3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 18.2 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 11:52'de Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 8.3 kilometre olarak kayıtlara geçti.
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.10’da Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ