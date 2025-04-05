Son depremler listesi 5 Nisan 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi ve Bilecik'te deprem meydana geldi. İşte, 5 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi ve Bilecik’te deprem meydana geldi. Peki bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…
BİLECİK'TE DEPREM
2025-04-05 05:41:36 40.12222 30.18028 7.0 ML 2.5 Söğüt (Bilecik)
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
2025-04-05 05:27:20 36.51889 25.49639 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.