Van'da deprem! 5 Nisan 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi
Son depremler listesi, meydana gelen her sarsıntının ardından anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Küçük ya da büyük tüm yer hareketleri kayıt altına alınarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise "Deprem mi oldu, en son deprem nerede gerçekleşti, büyüklüğü kaç?" gibi sorulara yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri yakından takip ediliyor. Verilere göre bugün Van'da deprem meydana geldi. İşte 5 Nisan 2026 güncel son depremler listesi...
5 Nisan’da Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. Gün boyunca yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak paylaşılmayı sürdürüyor. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve gerçekleşme saatleri düzenli olarak kamuoyuna duyuruluyor. Bugün sabah saatlerinde Van’ın Tuşba ilçesi merkezli 5.2 ve 3.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi. Yaklaşık 7 ile 13 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntılar, bölgede kısa süreli hissedildi. İşte 5 Nisan 2026 tarihinde yaşanan son depremlere ilişkin güncel bilgiler…
VAN'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 09.11'de Van Tuşba merkezli bir deprem daha oldu. 3.2 büyüklüğündeki deprem, 13.24 kilometre derinlikte gerçekleşti.
4 NİSAN 2026 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2026-04-04 00:39:46 41.36222 33.56639 9.34 ML 2.6 Merkez (Kastamonu)
2026-04-04 03:16:37 40.64361 36.79361 9.58 ML 3.1 Niksar (Tokat)
2026-04-04 05:11:32 35.19361 27.94833 7.04 ML 2.9 Akdeniz - [160.25 km] Marmaris (Muğla)
2026-04-04 08:52:42 38.83278 43.54194 7.0 MW 5.2 Tuşba (Van)
2026-04-04 09:11:33 38.8331 43.5833 13.24 ML 3.2 Tuşba (Van)
2026-04-04 09:31:35 38.08694 37.46611 7.03 ML 2.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-04-04 14:51:27 37.6175 35.55306 7.0 ML 3.2 Aladağ (Adana)
2026-04-04 17:05:26 36.89389 36.55889 7.0 ML 2.5 İslahiye (Gaziantep)
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.