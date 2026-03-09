Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 9 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. AFAD verilerine göre, Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İşte 9 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bulundukları bölgede sarsıntı olup olmadığını merak eden vatandaşlar 9 Mart Pazartesi gününün son dakika depremler verilerini inceliyor. AFAD, Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. İşte, 9 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
DENİZLİ'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Şiddetli sarsıntı Uşak, Aydın, Muğla, Burdur gibi çevre illerden de hissedildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
''Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.''
9 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;
2026-03-09 09:21:04 38.08694 28.97389 7.0 MW 5.1 Buldan (Denizli)
2026-03-09 09:23:31 38.07333 28.95694 7.2 ML 3.4 Buldan (Denizli)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.