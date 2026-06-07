SON DEPREMLER LİSTESİ: En son nerede , ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Türkiye'de deprem hareketliliği hız kesmeden devam ederken vatandaşlar "En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak paylaştığı veriler, son dakika deprem gelişmelerini gözler önüne seriyor. Özellikle son saatlerde yaşanan sarsıntıların yeri, büyüklüğü ve derinliği dikkat çekerken, uzmanlar da bu hareketliliğin ne anlama geldiğini değerlendiriyor. İşte 7 Haziran 2026 Pazar günü en güncel deprem listesi ve detaylar…
Son depremler listesi yeniden gündemde! Türkiye genelinde meydana gelen son sarsıntılar, AFAD ve Kandilli verileriyle anbean takip ediliyor. “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar için en güncel bilgiler paylaşıldı. Depremin nerede gerçekleştiği, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü gibi kritik detaylar açıklanırken, yaşanan son gelişmeler dikkat çekiyor. İşte dakika dakika son depremler ve tüm ayrıntılar…
EN SON NE ZAMAN DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye’de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı güncel verilerle anbean takip edilebiliyor. Ülke genelinde hissedilen sarsıntıların yeri, büyüklüğü ve gerçekleşme zamanı düzenli olarak güncellenirken, vatandaşlar da yaşanan hareketliliği bu veriler üzerinden yakından izliyor.
7 HAZİRAN 2026 PAZAR SON DEPREMLER LİSTESİ