Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ: En son nerede , ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

        SON DEPREMLER LİSTESİ: En son nerede , ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

        Türkiye'de deprem hareketliliği hız kesmeden devam ederken vatandaşlar "En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak paylaştığı veriler, son dakika deprem gelişmelerini gözler önüne seriyor. Özellikle son saatlerde yaşanan sarsıntıların yeri, büyüklüğü ve derinliği dikkat çekerken, uzmanlar da bu hareketliliğin ne anlama geldiğini değerlendiriyor. İşte 7 Haziran 2026 Pazar günü en güncel deprem listesi ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 09:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi yeniden gündemde! Türkiye genelinde meydana gelen son sarsıntılar, AFAD ve Kandilli verileriyle anbean takip ediliyor. “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar için en güncel bilgiler paylaşıldı. Depremin nerede gerçekleştiği, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü gibi kritik detaylar açıklanırken, yaşanan son gelişmeler dikkat çekiyor. İşte dakika dakika son depremler ve tüm ayrıntılar…

        2

        EN SON NE ZAMAN DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye’de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı güncel verilerle anbean takip edilebiliyor. Ülke genelinde hissedilen sarsıntıların yeri, büyüklüğü ve gerçekleşme zamanı düzenli olarak güncellenirken, vatandaşlar da yaşanan hareketliliği bu veriler üzerinden yakından izliyor.

        3

        7 HAZİRAN 2026 PAZAR SON DEPREMLER LİSTESİ

        SON DAKİKA DEPREMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Meteoroloji Uzmanı Özdemir: Temmuz ve ağustosta sıcaklık rekorları kırılacak

        Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Mayısın son günlerinden itibaren sıcaklıklar artarken, uzmanlar hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde 40 dereceyi aşabileceğini belirtiyor. Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, ...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        İnsanların sadece yüzde 15'i yapabiliyor!
        İnsanların sadece yüzde 15'i yapabiliyor!
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Kayseri'yi dolu vurdu
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!