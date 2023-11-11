Son depremler listesi 11 Kasım: AFAD ve Kandilli son depremler tablosu
Son depremler listesi ve "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki yurt genelinde son 24 saatte kayda değer büyüklükte bir deprem meydana gelmedi. Peki son deprem nerede ne zaman oldu? İşte 11 Kasım son depremler Kandilli ve AFAD listesi...
SON DEPREMLER TABLOSU... Son 24 saat içerisinde Kandilli ve AFAD verilerine göre yurt içerisinde kayda değer büyüklüğünde bir deprem meydana gelmedi. Ancak deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 11 Kasım AFAD ve Kandilli tablosu...
DÜN HATAY'DA KORKUTAN DEPREM
9 Kasım'da AFAD verisi ile Hatay Kırıkhan'da saat 05.32'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu: