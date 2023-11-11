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SON DEPREMLER TABLOSU... Son 24 saat içerisinde Kandilli ve AFAD verilerine göre yurt içerisinde kayda değer büyüklüğünde bir deprem meydana gelmedi. Ancak deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 11 Kasım AFAD ve Kandilli tablosu...