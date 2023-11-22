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SON DEPREMLER TABLOSU... Son depremler tablosu deprem kuşağında yer alan ülkemizde günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte son depremler 22 Kasım AFAD ve Kandilli tablosu...