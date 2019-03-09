Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da sürdüren 26 yaşındaki Güney Koreli Son Heung-min, Guardian'a açıklamalar yaptı. Profesyonel bir futbolcu olan Son Woong-jung'un oğlu olan yıldız futbolcu, "Yürümeye başladığımdan bu yana topla haşır neşirim. 10-12 yaşlarında takımındayken bize bir top verilirdi ve 40 dakika boyunca tutmamız istenirdi. Kaybettiğimizde ise kızılırdı" ifadelerini kullandı.
Babasına verdiği sözle ilgili itirafta da bulunan Son Heung-min, "Babam benden emekli olana kadar evlenmememi istedi. 'Evlendiğin zaman önceliğin ailen, eşin ve çocukların olur. O zaman da üst seviyede futbol oynayamazsın. Futbolu bıraktığında ya da 33-34 yaşına geldiğinde hala önünde ailene ayıracak uzun yıllar olacak' dedi. Ben de kabul ettim" dedi.
Ülkesinden binlerce kilometre uzaklıkta futbol oynamasıyla ilgili de konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Ülkemin elçisi gibi hissediyor muyum? Evet ve hissetmem de gerekiyor. Örneğin saat 3'te maç yaptığımızda Kore'de saatler geceyi gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımızda ise Kore'de saat sabah 5 oluyor ve insanlar kalkarak beni izliyor. Bunun karşılığını ödemem lazım. Birçok sorumluluğum var" ifadelerini kullandı.
Ülkesi Güney Kore'nin en iyi futbolcusu olarak gösterilen yıldız futbolcu, 2008'de Almanya'nın yolunu tutmuş ve Hamburg altyapısında futbol eğitimi almıştı. 2013'te 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'e transfer olan Son Heung-min, 2015 yazında ise 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'ın yolunu tuttu. Bu sezon toplamda 36 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız 16 gol ve 9 asistlik performans sergiliyor.
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