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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son mesaj anneye: Beni affet! - Son dakika haberler

        Son mesaj anneye: Beni affet!

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin son mesajı annesine attığı ve "Beni affet" yazdığı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 08:32
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        Son mesaj anneye: Beni affet!
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        Kayseri'de edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 30 Temmuz'da Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç. (20), pencereden aşağı düştü.

        MAZGALIN İÇİNE DÜŞTÜ

        İHA'da yer alan habere göre mazgalın içine düşen Ayyüce Dilşat Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ayyüce Dilşat Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı.

        ÇALIŞMAK İÇİN KAYSERİ'YE GELMİŞ

        İzmir'den çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

        SON MESAJINI ANNESİNE ATMIŞ

        Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin 7. kattan düşmeden 1 dakika önce sabah 06.01'de annesine "Beni affet" diye mesaj yazdığı tespit edildi.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
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