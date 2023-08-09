Son mesaj anneye: Beni affet!
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin son mesajı annesine attığı ve "Beni affet" yazdığı ortaya çıktı
Kayseri'de edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 30 Temmuz'da Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç. (20), pencereden aşağı düştü.
MAZGALIN İÇİNE DÜŞTÜ
İHA'da yer alan habere göre mazgalın içine düşen Ayyüce Dilşat Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ayyüce Dilşat Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı.
ÇALIŞMAK İÇİN KAYSERİ'YE GELMİŞ
İzmir'den çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.
SON MESAJINI ANNESİNE ATMIŞ
Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin 7. kattan düşmeden 1 dakika önce sabah 06.01'de annesine "Beni affet" diye mesaj yazdığı tespit edildi.