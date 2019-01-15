Son Ültimatom filmi oyuncuları kimler? Son Ültimatom filmi konusu nedir soruları araştırılan konulardan birisi oldu. Dizilerin yayınlanmaması nedeniyle Kanal D bu akşam SOn Ültimatom filmini izleyicisi ile buluşturacak. Peki, Son Ültimatom filmi yorumları nasıl? İyi mi kötü mü?

SON ÜLTİMATOM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Paul Greengrass'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Son Ültimatom filmi oyuncuları ve karakterleri şöyle;

Matt Damon: Jason Bourne

Julia Stiles: Nicky Parsons

David Strathairn: Noah Vosen

Scott Glenn: Ezra Kramer

Paddy Considine: Simon Ross

Edgar Ramirez: Paz

Albert Finney: Dr. Albert Hirsch

Joan Allen: Pamela Landy

Tom Gallop: Tom Cronin

Daniel Brühl: Martin Kreutz

Scott Adkins: Agent Kiley

SON ÜLTİMATOM KONUSU NEDİR?

Son Ültimatom (özgün adı:The Bourne Ultimatum) 2007 yapımlı, 80. Akademi Ödülleri töreninde 3 Akademi Ödülü sahibi olmuş, eleştirmenler tarafından çok beğenilmiş, The Bourne Legacy isimli devam filmi düşünülen, İMDb Top 250 listesinde yer alan başrolünü, yani Jason Bourne karakterini Akademi Ödüllü oyuncu Matt Damonun oynadığı, sountrackinde sadece müzikler hariç Moby'nin The Extreme Ways şarkısının yer aldığı bir aksiyon/casus filmidir. Robert Ludlumun aynı isimli eserinden yola çıkarak çekilmiş, Bourne serisinin (Geçmişi Olmayan Adam ve Medusa Darbesi serinin diğer filmleridir) üçüncü filmidir.Oldukça yüksek tempolu ve aksiyonun hemen hemen hiç dinmediği filmlerden biridir.

Jason Bourne (Matt Damon) geçmişindeki sırları bir türlü öğrenememektedir. Kendisinin canlı olduğunu bilenler ise kendisi ortadan kaldırmak istediğinden, Moskova, Rusyaya taşınır ancak burada tekrar bulunur ve hayatta çok sevdiği bir insan, kendisine yardım etmiş Marie Helena Kreutz (Franka Potente) kazada kayb edince, Jasonun tekrar geçmişindeki sırları bulma ve yine bir macera yaşamasının zamanı gelmiştir. Artık Moskovadan Parise, Ordanda Fasa gidecek olan Bourne'u çeşitli maceralar ve gerilim beklemektedir.

Film $110 Milyon dolarlık bütçesine rağmen dünya çapında $442,911,572 gibi büyük bir başarı elde etti. Film Rotten Tomatoesdeki 223 eleştirmenin 208'inden olumlu eleştiriler alarak Fresh değerlendirmesi almıştır. Film Empire dergisi tarafından en iyi film (yılın),Rotten Tomatoesde ise en iyi aksiyon filmi seçilmiştir (yılın). En iyi Ses Düzenlemesi, En iyi Ses Kurgusu ve En iyi Film Kurgusu dalında Akademi Ödüllerinde üç ödül sahibi olan The Bourne Ultimatum törende en çok ödül alan ikinci film olmuştur. Film, birçok eleştirmenin 2007 yılının en iyi filmleri olarak seçtikleri filmlerden ilk 10 listesine girmiştir.Ayrıca birçok eleştirmen tarafından son 10 yılın en iyi aksiyon filmi seçilmiştir.

SON ÜLTİMATOM FİLMİ NASIL?

Son Ültimatom filmini sinemada izleyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından film ile ilgili yorumlarını dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları...



serinin en iyisi diyebilirim bu yıl tekrardan çeildi ama mat gibi olmuyo bunu izleyin aklınızda böyle kalsın iyi seyirler...

kendinizi kaptıracağınız bir macera.tavsiye edilir

serinin en heyecanlı en hızlı ve en güzel serisi kesinlikle 8/10

tüm zamanların en iyi polisiye ajan filmi dövüş sahneleri kaovalamaca sahneleri ve senaryo tam anlamıyla eşsiz

Vay be! Hiç bu kadar heyecanlı, aksiyon dolu ve hikayesi muhteşem olduğunu hiç düşünmemiştim. Film ilk iki filmden daha heyecanlı öncelikle, o kesin. Zaten film müthiş. Yani ne diyeyim bilemedim. Bence mutlaka izleyin özellikle aksiyon sahneleri sayesinde film daha hızlı geçiyor. (Bir kısımdan itibaren) İzleyin. 4.5/5