Son Yaz 19. son bölüm yayınlandı. Peki oldukça heyecanlı geçen bölüm sonrası merakla beklenen Son Yaz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON YAZ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Son Yaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SON YAZ 19. BÖLÜM ÖZETİ

Doğum günü sonrasında kendisini Kara ailesinin bir parçası gibi hissetmeye başlayan Akgün, kabul edildiği ailenin kızı ile gizli gizli ilişki yaşamaktadır. Akgün Gökalp Taşkın bu durumu içine sindiremese de Selim'in yüzüne söylemesine bu defa Yağmur izin vermez. İlişkilerini kimseden izin almadan yaşayacaklardır. Her şeyin farkında olan Canan’ın Akgün'e tepkisi ise çok farklı olacaktır.

Selim de artık Canan'la yaşadıkları yeniden yakınlaşmaya bir isim koymak istemektedir. Canan'a hazırlayacağı sürpriz hiç beklemediği şekilde noktalanır.

Soner ve Eray'ın arası, Eray'ın Naz'la ilgili yapacağı bir hamle ile iyice açılır. Soner'i yatıştırmak hiç kolay olmayacaktır.

Akgün bir yandan Gökhan'a verdiği sözü tutmak için yarışa hazırlanırken bir yandan da taze sevgilisine bir ilk buluşma sürprizi hazırlamaya karar verir. Fakat Gökhan'ın Akgün için başka planları vardır. Selçuk Taşkın'ı takıntı haline getirmiş olan Gökhan gerekirse Selçuk Taşkın'ı öz oğlunun acısıyla sınamaya hazırdır.