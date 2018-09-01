Sonbahar dekorasyon önerileri

Yaz, okula dönüş hakkında konuşmalar başladığında bitiyor. Okul hazırlıklarıyla beraber evlerde de bir telaş başlıyor. Yavaş yavaş yazlık giysiler kaldırılıyor, çocuk odalarına ders çalışma alanı da dahil olmak üzere bir çeki düzen veriliyor. Peki evler sonbahara nasıl hazırlanır? İşte pratik sonbahar dekorasyon önerileri