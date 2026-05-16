        Haberler Magazin Songül Öden'den Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı 'Gümüş' dizisi itirafı: O sahne yüzünden annem hastanelik oldu - Magazin haberleri

        Songül Öden: O sahne yüzünden annem hastanelik oldu

        Songül Öden, 2005 yılında yayınlanan 'Gümüş' dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile olan öpüşme sahneleri yüzünden, annesinin defalarca hastaneye kaldırıldığını itiraf etti

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 22:13 Güncelleme:
        2005 yılında yayınlanan 'Gümüş' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alan oyuncu Songül Öden, kariyerinin ilk dönemlerini ve dizideki sürece dair samimi itiraflarda bulundu.

        "CANIMI OKUDU"

        "Anneniz oyuncu olmanıza karşı çıkmadı mı?" sorusuna yanıt veren Öden, "Canıma okudu. Annem hiç istemedi, benim avukat olmamı istiyordu. İyi ki avukat olmamışım. Mesela bana en uzak mesleği sorsanız, hiçbir şekilde yapamayacağım işlerin birinci sırasına avukatlığı koyarım. Asla yapamam" ifadelerini kullandı.

        "O DÖNEM BENİM İÇİN ÇOK HÜZÜNLÜYDÜ"

        Songül Öden, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Üniversite yıllarımın ilk iki senesi çok zor geçti. Okul bittikten sonra eve çok geç gidiyordum. O zamanlar her yerde baca gibi sigara içiliyordu. Annem benim sigara içtiğime ve batakhaneye düştüğüme inanıyordu. 'Üniversiteye başladı ve bu kız batakhaneye düştü, kızı kaybettik' diye bana çok yüklendi. Şimdi gülerek anlatıyorum ama o dönem benim için çok hüzünlüydü.

        "SPİKER OLACAĞIM DİYE KANDIRDIM"

        Öden, annesini ilk etapta farklı bir meslekle ikna ettiğini anlattı. 47 yaşındaki oyuncu, "Ben onu TRT'de spiker olacağım diye kandırdım. Daha akıllı uslu, sürekli döpiyes giyilen, gidiş geliş saati belli bir iş... 'Haber okuyacağım' diyerek onu ikna ettim" dedi.

        "O SAHNE YÜZÜNDEN ANNEM HASTANEYE KALDIRILDI"

        'Gümüş' dizisindeki öpüşme sahneleri yüzünden annesinin zor günler geçirdiğini itiraf eden Öden, konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın programında "Gümüş'teki ilk öpüşme sahnelerinde annem kaç kere hastaneye kaldırıldı. Benim için çok zorluydu, 'Nasıl olabilir bu?' filan diye tepki gösteriyordu. Ama şu anda yaptığım şeyin farkında ve benimle çok gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

        "İNSANLAR GERÇEKTEN ÇOK ACIMASIZ" DEMİŞTİ

        Öte yandan Songül Öden, daha önce yaptığı açıklamada dizide birlikte rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ nedeniyle aldığı eleştirilerin kendisini derinden etkilediğini de anlatmıştı. Öden, şu ifadeleri kullanmıştı: Karşımda Kıvanç ile oynuyordum, dünya yakışıklısı bir adam... O zamanlar eleştiriyi de bilmiyorum, "Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar?" diyorlardı. Yeni mezun olmuştum, küçüktüm ve çok üzülüyordum. İnsanlar gerçekten çok acımasız.

        2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden, evliliğinden kısa bir süre sonra anne olacağını duyurmuştu. 27 Ocak 2024'te ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Öden, eşiyle birlikte kızları Sone Larin'i kucağına almıştı.

