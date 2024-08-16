Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sorgun'a sağlığı geliştiren belediye unvanı | Son dakika haberleri

        Sorgun, İç Anadolu'da ilk oldu: Sağlığı geliştiren belediye unvanı aldı

        Sorgun Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın SAGEP Projesi kapsamında "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanına layık görüldü. İç Anadolu Bölgesi'nde bu sertifikayı alan ilk belediye Sorgun, Türkiye genelinde ise 11. belediye oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:21 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'a sağlığı geliştiren belediye unvanı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan SAGEP Projesi kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Sorgun Belediyesi, altyapı ve halk sağlığına yönelik projeleri, park ve yeşil alanları, spor tesisleri, sosyal hizmet merkezleri ve sağlıklı yaşam projeleri ile uzmanlardan takdir aldı.

        İÇ ANADOLU'DA İLK OLDU

        Sağlığı Geliştiren Belediye Uygulama Rehberi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü değerlendirme ekiplerince yapılan değerlendirme sonucu sağlıklı yaşam ve çevre şartlarına uygun bulunmasından dolayı Sorgun Belediyesi, İç Anadolu'nun "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanına sahip tek kurumu olurken, Türkiye genelinde ise 11. sırada yer aldı.

        REKLAM

        "ERİŞİLEBİLİR VE YAŞANABİLİR BİR KENT"

        Tüm canlılar için erişilebilir ve yaşanabilir bir kent vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, şunları söyledi:

        "Sağlık, toplumumuzun en temel ihtiyacıdır ve belediye olarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tüm canlılar için erişilebilir ve yaşanabilir bir kent vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

        ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

        Araç kullanımının azaltılması, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının geliştirilmesi, sosyal, sportif ve yeşil alan kapasitesinin artırılması, sağlıklı beslenme, dezavantajlı grupların sosyalleşmesi ve hayvan haklarının korunması gibi uluslararası mecrada kentlerin gelişmişlik kriterleri arasında yer alan konularla ilgili önemli adımlar attık.

        BÜYÜK BİR ONUR, AYNI ZAMANDA SORUMLULUK

        İl Sağlık Müdürlüğü’nün incelemeleri neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Sağlığı Geliştiren Belediye unvanını elde ettik. Bu unvan, bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda sorumluluk. Sağlık hizmetlerimizi daha da geliştirerek, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamaya devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sorgun
        #Yozgat
        #sağlığı geliştiren belediye unvanı
        #yerel haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor