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Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

Beşiktaş'ta golcü transferi için temaslar sıklaşıyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Norveçli oyuncunun menajeriyle masaya oturup transfere son şeklini vermesi bekleniyor.

  • 01
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

    Süper Lig'in 36. haftasında derbide Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta gol yollarında sezon boyunca süren sorunu çözmek için çalışmalar devam ediyor.
  • 02
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

    Yeni sezonda hücum hattına iyi bir golcüyü katmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, bir süredir gündemde olan Alexander Sörloth için girişimlerini hızlandırdı.
  • 03
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

    Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın önümüzdeki günlerde Norveçli golcünün menajeri ile bir araya geleceği bildirildi.
  • 04
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

    Real Sociedad'ın 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmezken Beşiktaş, bonservis için Leipzig'e 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerisinde bulundu.
  • 05
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

    Fenerbahçe'nin de Norveçli oyuncunun peşinde olduğu konuşulurken menajeri ile yapılacak görüşmelerin ardından transferin akıbeti netlik kazanacak.
  • 06
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

    KİRALIKLAR YOLCU, LARİN VE VİDA...

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Batshuayi ve Pjanic ise yeni sezonda takımda olmayacak. 
  • 07
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

    İki oyuncu da performansları ile hayal kırıklığı yaratırken bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı.
  • 08
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

    Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten isimlerden Cyle Larin ve Domagoj Vida ile de ayrılığın eşiğinde.
  • 09
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

    Yönetim Vida'ya 1.5 milyon Euro, Larin'e ise 1.7 milyon Euro'luk tekliflerine olumlu yanıt alamazken iki ismin de veda etmesi bekleniyor.
  • 10
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

    RIDVAN BEKLEMEDE

    Beşiktaş'ta Torino'nun peşinde olduğun Rıdvan Yılmaz konusunda ise bekleyiş devam ediyor. 
  • 11
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

    İtalyan ekibi 4 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay teklif ederken Beşiktaş yönetimi ise kararını henüz vermedi.
  • 12
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

    Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa hayalini gerçekleştirmek için gitmek istediği bilinirken yeni transferler için bütçe arayışında olan yönetimin rakamda biraz daha artış beklediği ifade edildi.
  • 13
    Sörloth'ta flaş gelişme! Beşiktaş masaya oturuyor

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