Sörloth'tan Fenerbahçe cevabı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid yarın saat 20.45'te Galatasaray’a konuk olacak. Bu maç öncesinde Atletico Madrid’in Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bireysel performansından çok mutlu olduğunu belirten Sörloth, "Bu şekilde devam etmek istiyorum. Kendime çok fazla güven geldi. Takım arkadaşlarım da bana güveniyor. İlk 8’de olmak için yarınki maç çok önemli. Bir sonraki tura doğrudan yükselmek galibiyet bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"ATLETICO'DA ÇOK MUTLUYUM"

Transferiyle ilgili soruya Norveçli futbolcu, "Hayır, burada çok mutluyum. Bunu da sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Burada mücadele etmek istiyorum. Atletico’da çok mutluyum. Bu takımda devam etmek istiyorum" diye cevap verdi.