HABERTURK.COM

Sosyal girişimcilik platformu Ashoka, Vehbi Koç Vakfı ortaklığında bu sene dördüncü kez Sosyal Girişimcilik Günü’ne ev sahipliği yaptı. 28 ve 29 Nisan tarihlerinde çevrimiçi gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için çalışan liderler bir araya geldi.

20’den fazla şehirden 150’yi aşkın kişinin katıldığı çevrimiçi oturum ve sohbetlerde, etkinliğin onur konukları olan Ashoka Fellow’u, New York Times Yazarı ve Solutions Journalism Network’ün Kurucusu David Bornstein, Systems-Led Leadership’in Kurucusu Daniela Papi- Thornton dönüşen sistemler ve değişen dünya düzenini birlikte değerlendirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, "Günümüzde gittikçe artan sosyal, ekonomik ve çevresel problemlerin çözümünde, sistemsel dönüşüm yaratabilen, sürdürülebilir modellere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Sosyal girişimcilik yaklaşımı ise bu noktada yenilikçi ve çarpan etkisi yaratacak nitelikte modelleri başarılı örnekler üzerinden sunuyor. Önümüzdeki aylarda sosyal sorunların çözümünde aktif rol almayı amaçlayan herkesin, sistem dönüşümü yolculuklarında kullanabilecekleri Ashoka’nın changemaking.net platformunun Türkiye'ye kazandırılması için ortak bir çalışma yürüteceğiz” dedi.

Ashoka Türkiye Eş Direktörü İstem D. Akalp ise, "Bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Sosyal Girişimcilik Günü’nde sistem dönüşümünden liderliğe, empati ve dinleme becerilerine, iklim ve toplumsal cinsiyetten mekanlarda adalete, sistem liderliğinden çözüm odaklı haberciliğe, kamu ve sosyal girişim ortaklıklarından ölçeklenmeye çeşitli sosyal ve toplumsal sorunu ve çözümü ele aldık. Türkiye’de sistem dönüşümü için çalışan lider kişi ve kurumlar, ilham, yeni araçlar, yeni bağlantılar, birbirinden öğrenme ve ait hissedebilecekleri bir topluluk arayışındalar" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞAN GİRİŞİMCİYE DESTEK

10 farklı atölyenin düzenlendiği ve alanında uzman 28 konuşmacının katıldığı Sosyal Girişimcilik Günü, Mert Fırat ve Daniela Papi- Thornton’nun “Sosyal Girişimcilikte Yeni Bir Eşik: Sistem Liderliği” başlıklı oturumuyla başladı. Ardından Ashoka Fellow’u ve Mekanda Adalet Derneği koordinatörü Yaşar Adanalı “Galata’dan Dünyaya: Postane İstanbul” oturumunda pandemi sürecinde sıkça sorguladığımız mekan algımız ile ilgili katılımcıları bir gezintiye çıkarttı.

Teyit’in kurucusu Ashoka Fellow’u Mehmet Atakan Foça’nın moderatörlüğünü üstlendiği “Şimdi ve Burada: Dünya Nasıl Değişir?” oturumunun onur konuğu New York Times Yazarı ve Solution Journalism Network’ün Kurucusu David Bornstein olurken, “Kuşaklararası Kadın Örgütlenme Deneyimi” oturumunda Ashoka Fellow’u ve Uçan Süpürge Vakfı Kurucusu Halime Güner’e oyuncu Damla Sönmez ve Uçan Süpürge Vakfı Proje Koordinatörü Ceren Kurt eşlik etti.

Verilen bilgiye göre Abdi İbrahim, Mikado Danışmanlık, Impact Hub İstanbul ve Ashoka Türkiye ile birlikte sağlık ve ilaç alanında çalışan sosyal girişimcileri desteklemek, sosyal fayda odaklı fikirleri güçlendirmek ve artırmak ve alanın potansiyelini anlamak üzere We Heal the Future programının başladığı da etkinlikte açıklandı.