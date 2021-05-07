Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilik
ABONE OL

Sosyal Girişimcilik Günü 4'üncü kez düzenlendi

Ashoka Türkiye ev sahipliğinde ve Vehbi Koç Vakfı ortaklığında düzenlenen Sosyal Girişimcilik Günü dördüncü kez düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için çalışan liderler bir araya geldi. 20’den fazla şehirden 150’yi aşkın kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, "Önümüzdeki aylarda sosyal sorunların çözümünde aktif rol almayı amaçlayan herkesin, sistem dönüşümü yolculuklarında kullanabilecekleri Ashoka’nın changemaking.net platformunun Türkiye'ye kazandırılması için ortak bir çalışma yürüteceğiz" dedi

Sosyal Girişimcilik Günü 4'üncü kez düzenlendi
HABERTURK.COM

Sosyal girişimcilik platformu Ashoka, Vehbi Koç Vakfı ortaklığında bu sene dördüncü kez Sosyal Girişimcilik Günü’ne ev sahipliği yaptı. 28 ve 29 Nisan tarihlerinde çevrimiçi gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için çalışan liderler bir araya geldi.

20’den fazla şehirden 150’yi aşkın kişinin katıldığı çevrimiçi oturum ve sohbetlerde, etkinliğin onur konukları olan Ashoka Fellow’u, New York Times Yazarı ve Solutions Journalism Network’ün Kurucusu David Bornstein, Systems-Led Leadership’in Kurucusu Daniela Papi- Thornton dönüşen sistemler ve değişen dünya düzenini birlikte değerlendirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, "Günümüzde gittikçe artan sosyal, ekonomik ve çevresel problemlerin çözümünde, sistemsel dönüşüm yaratabilen, sürdürülebilir modellere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Sosyal girişimcilik yaklaşımı ise bu noktada yenilikçi ve çarpan etkisi yaratacak nitelikte modelleri başarılı örnekler üzerinden sunuyor. Önümüzdeki aylarda sosyal sorunların çözümünde aktif rol almayı amaçlayan herkesin, sistem dönüşümü yolculuklarında kullanabilecekleri Ashoka’nın changemaking.net platformunun Türkiye'ye kazandırılması için ortak bir çalışma yürüteceğiz” dedi.

Ashoka Türkiye Eş Direktörü İstem D. Akalp ise, "Bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Sosyal Girişimcilik Günü’nde sistem dönüşümünden liderliğe, empati ve dinleme becerilerine, iklim ve toplumsal cinsiyetten mekanlarda adalete, sistem liderliğinden çözüm odaklı haberciliğe, kamu ve sosyal girişim ortaklıklarından ölçeklenmeye çeşitli sosyal ve toplumsal sorunu ve çözümü ele aldık. Türkiye’de sistem dönüşümü için çalışan lider kişi ve kurumlar, ilham, yeni araçlar, yeni bağlantılar, birbirinden öğrenme ve ait hissedebilecekleri bir topluluk arayışındalar" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞAN GİRİŞİMCİYE DESTEK

10 farklı atölyenin düzenlendiği ve alanında uzman 28 konuşmacının katıldığı Sosyal Girişimcilik Günü, Mert Fırat ve Daniela Papi- Thornton’nun “Sosyal Girişimcilikte Yeni Bir Eşik: Sistem Liderliği” başlıklı oturumuyla başladı. Ardından Ashoka Fellow’u ve Mekanda Adalet Derneği koordinatörü Yaşar Adanalı “Galata’dan Dünyaya: Postane İstanbul” oturumunda pandemi sürecinde sıkça sorguladığımız mekan algımız ile ilgili katılımcıları bir gezintiye çıkarttı.

Teyit’in kurucusu Ashoka Fellow’u Mehmet Atakan Foça’nın moderatörlüğünü üstlendiği “Şimdi ve Burada: Dünya Nasıl Değişir?” oturumunun onur konuğu New York Times Yazarı ve Solution Journalism Network’ün Kurucusu David Bornstein olurken, “Kuşaklararası Kadın Örgütlenme Deneyimi” oturumunda Ashoka Fellow’u ve Uçan Süpürge Vakfı Kurucusu Halime Güner’e oyuncu Damla Sönmez ve Uçan Süpürge Vakfı Proje Koordinatörü Ceren Kurt eşlik etti.

Verilen bilgiye göre Abdi İbrahim, Mikado Danışmanlık, Impact Hub İstanbul ve Ashoka Türkiye ile birlikte sağlık ve ilaç alanında çalışan sosyal girişimcileri desteklemek, sosyal fayda odaklı fikirleri güçlendirmek ve artırmak ve alanın potansiyelini anlamak üzere We Heal the Future programının başladığı da etkinlikte açıklandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'a uluslararası girişimcilik merkezi kuruluyor
GİRİŞİMCİLİKİstanbul'a uluslararası kuluçka merkezi
Veganzone 3 milyon dolar değerleme ile ilk yatırımını aldı
GİRİŞİMCİLİKDeğerini 3 ayda 3 milyon dolara çıkardı
Kolektif House Maslak'ta ikinci şubesini açıyor
GİRİŞİMCİLİKKolektif Maslak'ta ikinci şubeyi açıyor
Ford ve BMW aradığı teknolojiyi o girişimde buldu
GİRİŞİMCİLİKFord ve BMW'den o girişime yatırım!
Bakan Varank: KOSGEB destek programı başvuruları pazartesi başlıyor
GİRİŞİMCİLİK'KOSGEB başvuruları pazartesi başlıyor'
Yerli girişime pandemi dopingi
GİRİŞİMCİLİKNe kadar anket o kadar 'havuç'!
Yerli girişim Crowia dijitalde interaktif eğitim verecek
GİRİŞİMCİLİKEğitim hizmetlerini dijitale taşıdı
Param Eçözüm'ün çoğunluk hisselerini satın aldı
GİRİŞİMCİLİKYerli 'fintech'lerden güç birliği!
İkinci el elektronik ürün girişimine tohum yatırım geldi
GİRİŞİMCİLİK3 yılda 30 bin ikinci el cihaz sattı
Yolcu360 6 milyon dolar Seri A yatırımı aldı
GİRİŞİMCİLİKDeğerini 30 milyon dolara çıkardı