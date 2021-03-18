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HaberlerSigortaBireysel Emeklilik'Sosyal güvenlik sistemini tammalayan özel yapıya kavuşacağız'
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'Sosyal güvenlik sistemini tamamlayan özel yapıya kavuşacağız'

Bloomberght'de yayımlanan Varlık Yönetimi Programı'na katılan Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, Ekonomi Reformları Paketi'nde yer alan 18 yaş altı çocukların BES'e katılabilmesi düzenlemesini değerlendirerek "Sistemde 10 yıl kalırsanız devlet katkısının yüzde 60'ını alabiliyorsunuz. Çocuklarımız üniversite çağına geldiğinde 10 yıllık bir süre olacak. Devlet katkısının yüzde 60'ını hakedecekler ve onlar için önemli bir eğitim katkısı sağlanmış olacak" dedi. BES'in sağlık, eğitim ve hayat sigortası ile entegre edilmesi düzenlemesiyle ilgili Türkölmez, "Düzenleme bizi bugünkü sosyal güvenlik sistemimizin tamamlayıcısı bir özel yapıya götürecektir" dedi.

'Sosyal güvenlik sistemini tammalayan özel yapıya kavuşacağız'

Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, Ekonomi Reformları Paketi'nde Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yönelik düzenlemelerin 2003 yılından bugüne başarı ile gelmiş olan BES'in daha da ivmelenmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacağını ifade etti. Bloomberght'de yayımlanan Varlık Yönetimi Programı'na katılan Türkölmez, 18 yaş altı genç ve çocukların sisteme katılmasının önemine işaret etti. Türkölmez, bu alanda yüzde 25 olan devlet katkısının var olacağını belirterek "Sistemde 10 yıl kalırsanız devlet katkısının yüzde 60'ını alabiliyorsunuz. Çocuklarımız üniversite çağına geldiğinde 10 yıllık bir süre olacak. Devlet katkısının yüzde 60'ını hakedecekleri için onlar için önemli bir eğitim katkısı sağlanmış olacak. Yaklaşık 20 yılda 7 milyon katılımcıya ulaştıysak benzer bir katılımın da gençlerde olabileceğini ve 2-3 milyon gence belli bir sürede ulaşabileceğimizi ve bunu sağladığımız zaman bugünkü katılımcı sayısını 1.5 katına ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Ama fon büyüklüğü aynı seviyeye gelmeyecektir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki küçük küçük katkı paylarımız ile BES fonlarında birikim yapıyoruz" diye konuştu.

SAĞLIK VE EMEKLİLİK BİRLEŞTİRİLECEK

Diğer yandan toplumun bir yandan birikim yapmak isteğini diğer yandan ise sağlık sigortasına duyulan ihtiyaç ve eğilimde çok büyük istek olduğunu dile getiren Türkölmez, şunları kaydetti: "Özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası milyonlara ulaşmış durumda.Herkesin hayat döngüsü içinde ciddi ihtiyaçları vardır. Sağlık sigortası en önemli ihtiyaçlardan birisi . Bu nedenle üçünün bir arada paketlendiği ürünler göreceğiz. Örneğin BES'e yaptığınız ödemelerin belli bir kısmı ile sağlık sigortasının primleri ödenebilir. Biliyorsunuz sağlık sigortası primleri yaş ilerledikçe artan bir özellik gösteriyor. Onu yaparken aynı zamanda ödediğiniz katkı paylarının bir kısmı ileride primleri artacak olan sağlık sigortasını finanse etmek adına bir tarafta rezerv olarak ayrılır. Eğer bir gencimiz bugün 15-16 yaşında sisteme girip 40 yıl kalacaksa 40 yıl boyunca biriktirdikleriyle hem sağlık poliçesini ödeyebilir hem de emekli yaşı geldiğinde de o sağlık poliçesinin devam etmesini sağlayabiliriz. Bu perspektiften baktığımızda bu üçlü yapı bugünkü sosyal güvenlik sistemimizin tamamlayıcısı bir özel yapıya bizi götürecektir."

BES fonlarının getirilerine değinen Türkölmez, özellikle risk algısı ve iştahının farklılık gösterdiğine değinerek bu risk iştahının belirlenmesi ve buna göre yatırım yapılmasının yanı sıra tek bir yatırım aracına yatırım yapılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bireysel emeklilik yatırımlarını tek bir yatırım aracına koymanın doğru olmadığını tamamen dengeli bir portföy oluşturulması gerektiğinin bir kere daha altını çizmek istiyorum" dedi.

PORTFÖYLERDE YÜZDE 30 TAHVİL BONO FONU OLABİLİR

Yaptıkları çalışmada sisteme 15 yaşında giren bir kişinin aylık sadece 250 liralık katkı payı ödemesi ile süre sonunda 272 bin liralık bir birikim ile emekli olmaya hak kazanacağını hesapladıklarını belirten Türkölmez, " Diğer yandan gençler için daha fazla hisse senedi olmalı ama emekliliğinize yaklaştıkça o hisse senedi ağırlığının azaltılması gerekiyor. Ama bugün için bakıldığında tahvil-bono faiz oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda mevduatın yüksek olduğu bir noktada hisse senedi, Eurobond ve yabancı hisseler ile altını tutarım ama daha önce önermediğim o sabit getirili menkul kıymetlerin yer aldığı tahvil bono fonlarının portföylere yüzde 30 civarında bulunması gerektiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

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