Sosyal medya bizi bizden iyi mi tanıyor? Algoritmalar sandığımız kadar masum olmayabilir!

SOSYAL MEDYA BİZİ NASIL TANIYOR?

Sosyal medya platformları yalnızca paylaştıklarımızı değil, paylaşmadıklarımızı da analiz ediyor. Bir gönderide ne kadar durduğumuz, hangi videoyu geçmeden izlediğimiz, hangi içeriği sessize aldığımız bile algoritmalar için önemli sinyaller.