        Haberler Bilgi Yaşam Sosyal medya bizi bizden iyi mi tanıyor? Algoritmalar sandığımız kadar masum olmayabilir!

        Sosyal medya bizi bizden iyi mi tanıyor? Algoritmalar sandığımız kadar masum olmayabilir!

        Kaydırdığınız her saniye, izlediğiniz her video ve durup baktığınız her gönderi... Sosyal medya, sandığınızdan çok daha fazlasını kaydediyor olabilir. Peki algoritmalar gerçekten bizi bizden iyi mi tanıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 08:30 Güncelleme: 20.01.2026 - 08:30
        1

        Karşınıza çıkan içeriklerin “tam size göre” olması bir tesadüf mü, yoksa görünmez bir sistemin sonucu mu? Sosyal medyanın perde arkasındaki algoritmalar, masum göründüğü kadar masum olmayabilir. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        SOSYAL MEDYA BİZİ NASIL TANIYOR?

        Sosyal medya platformları yalnızca paylaştıklarımızı değil, paylaşmadıklarımızı da analiz ediyor. Bir gönderide ne kadar durduğumuz, hangi videoyu geçmeden izlediğimiz, hangi içeriği sessize aldığımız bile algoritmalar için önemli sinyaller.

        3

        Kullanıcıların farkında olmadan bıraktığı bu dijital izler, platformların ilgi alanlarımızı, ruh hâlimizi ve hatta günlük alışkanlıklarımızı tahmin edebilmesini sağlıyor. Zamanla karşımıza çıkan içerikler, “tesadüf” olmaktan çıkıp kişiselleştirilmiş bir akışa dönüşüyor.

        4

        ALGORİTMALAR NASIL ÇALIŞIYOR?

        Algoritmaların temel amacı, kullanıcıyı platformda daha uzun süre tutmak. Bunun için etkileşim ihtimali yüksek içerikler öne çıkarılıyor.

        5

        Beğeni, yorum ve paylaşım kadar; duraksama süresi, tekrar izleme ve kaydırma hızı gibi detaylar da hesaba katılıyor. Bu sistemler, milyonlarca kullanıcıdan gelen verileri karşılaştırarak “benzer davranış kalıpları” oluşturuyor ve kişiye özel içerik önerileri sunuyor.

        6

        “MASUM” ÖNERİLERİN ARKASINDA NE VAR?

        Başlangıçta eğlenceli görünen içerik önerileri, zamanla kullanıcıyı tek bir bakış açısına hapsedebiliyor. Sürekli benzer fikirleri, benzer yaşam tarzlarını görmek; fark edilmeden bir yankı odası yaratıyor.

        7

        Bu durum yalnızca eğlence alışkanlıklarını değil, politik görüşleri, tüketim tercihlerini ve dünya algısını da etkileyebiliyor. Algoritmalar tarafsız değil; onların “önceliği”, kullanıcının platformdan kopmaması.

        8

        BİZİ BİZDEN İYİ Mİ TANIYORLAR?

        Uzmanlara göre algoritmalar insanı “anlamıyor”, ama davranışlarını çok iyi “tahmin ediyor”. Bu tahmin gücü, bazen kullanıcıların kendi fark etmediği ilgi alanlarını bile ortaya çıkarabiliyor.

        9

        Bir içerikle aniden duygusal bağ kurulması ya da “beni anlatıyor” hissi, aslında istatistiksel bir eşleşmenin sonucu. Yani algoritmalar empati kurmuyor, veri okuyor.

        10

        DİJİTAL FARKINDALIK NEDEN ÖNEMLİ?

        Sosyal medyada bilinçli kullanıcı olmak, algoritmaların etkisini tamamen ortadan kaldırmasa da azaltabiliyor.

        11

        Takip edilen hesapları çeşitlendirmek, gereksiz etkileşimlerden kaçınmak ve zaman zaman algoritmanın sunduğu akışı sorgulamak, dijital özgürlüğün ilk adımları arasında. Aksi hâlde, seçim yaptığımızı sanırken seçilen taraf olmamız işten bile değil.

        Kaynak: Why, Sprout Social, Time

