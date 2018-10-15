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Sahte hesapla mesaj gönderdi
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Sosyal medya boşanması

İstanbul'da iki yıllık evli çift arasında yaşanan sorunlar mahkemede sonlandı. Mahkemeye başvuran kadın, "Sürekli eski kız arkadaşlarından bahsedip sosyal medyada vakit geçiriyor. Bana hakaret edip ailesine karşı korumuyor" diyerek dava açtı. Davalı koca ise "Eşim aşırı kıskanç, sahte sosyal medya hesabı açarak bana eski kız arkadaşımmış gibi mesaj gönderdi" diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme, kocayı ağır kusurlu, kadını ise az kusurlu buldu, boşanmaya hükmetti.

15.10.2018 - 15:00 | Güncelleme:

Habertük muhabiri Serdar Kulaksız'ın özel haberine göre, İstanbul'da yaşayan iki yıllık evli çift, sosyal medya yüzünden davalık oldu. Kocasının evliliklerinin başından itibaren eve geç geldiğini iddia eden İ.Y., "Sürekli eski kız arkadaşlarından bahsederek manevi duygularımla oynuyor. Sürekli sosyal medyada zaman geçiriyor. Bana hakaret edip ailesine karşı korumuyor" dedi. İ.Y. açtığı davada düğünde takılan takıların da iadesini talep etti.

SAHTE HESAPLA MESAJ GÖNDERDİ

Eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirten B.Y. ise, "Ailemden ayrı yaşıyoruz. Bu yöndeki iddialar asılsızdır. Aşırı kıskançlıkları nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Sahte bir sosyal medya hesabı açarak eski kız arkadaşımmış gibi mesajlar attı. Aile birliğinin devamı için gerekli tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Kusurlu taraf davayı açan eşimdir" ifadelerini kullandı.

 

KOCA AĞIR, KADIN AZ KUSURLU

Mahkeme davalı kocanın, eski sevgililerinden bahsetmesi, eşine karşı hakaret edip ailesinin baskıcı davranışlarına karşı sessiz kaldığını belirterek davalı eşle ilgilenmeyip sosyal medya ortamında çok fazla zaman geçirmesinin ağır kusur olduğuna hükmetti. Mahkeme, davacı kadının da aşırı kıskanç davranması ve sahte sosyal medya hesabı açarak davalı kocanın eski kız arkadaşıymış gibi mesaj atmasının da eşine göre az kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, kadına düğünde takılan ziynetlerin iadesine ve 500 TL nafaka verilmesine de hükmetti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    Adaletsizlik resmen
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