Sosyal medya fenomeni Ece Taşer kimdir? Ece Taşer kaç yaşında, evli mi ve neden Instagram hesabını kapattı?

Sosyal medya fenomeni Ece Taşer kimdir? Ece Taşer kaç yaşında, evli mi ve neden Instagram hesabını kapattı?

Instagram, Tiktok ve YouTube gibi platformlara içerik üreten sosyal medya fenomeni Ece Taşer, erken yaşta yaptığı evlilik hayatı ile dikkat çekiyor.

Kocasının polisliği bırakmasıyla beraber Muğla, Köyceğiz'e yerleşen çift, iyi ki yapmışız videolarıyla tanınıyor. 24 yaşında evlenen Ece Taşer'in eşi 29 yaşındadır ve 5 yıldır evliler.

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"ecemtaser" kullanıcı adıyla Instagram'da takip edilen fenomenin 187 bin takipçisi bulunuyor. Son olarak eşi olmadan tatile çıkan Ece Taşer, bu duruma tepki gösterildiği için "Sorun sizin zihniyetinizde" yanıtını verdi.