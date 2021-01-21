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Sosyal medyada 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21’de mesaj atma çılgınlığı

Sosyal meydada 21. yüzyılın 21. yılının 21. gününün 21:21 saatinde mesaj atma çılgınlığı yaşanıyor. Kullanıcılar bu özel anı ölümsüzleştirmek için birbirlerine mesaj atacak. İşte 21-21-21 akımı ile ilgili detaylar...

Sosyal medyada 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21’de mesaj atma çılgınlığı

Sosyal medyada 21:21 akımı başladı. Bu güne özel gerçekleşecek akımla ilgili milyonlarca kullanıcı araştırma yapıyor. İşte 21:21 akımı ile ilgili ayrıntılar...

Sosyal medya kullanıcıları arasında kimileri tam bu saatte tweet atacağını belirtiyor kimi ise arkadaşına mesaj atacağını söylüyor. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları ise 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21'den sonra hayatında bir şeyler değişmesini temenni ediyor.

"SAAT 21.21'DE NE OLACAK?"

21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21'e kadar sosyal medyada takipçi artırma eğilimi de başladı. Sosyal medya platformlarında kimi kullanıcılar ise esprili mesajlar atıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21'de uzaylılar istilası başlıyor" diye espri yaparken, bir diğeri "Saat 21.21'de bir şey olacak mı diye bakmaya geldik" diyerek espri yapıyor. Kimileri ise çok abartıldığını düşünüyor. Twitter sosyal medya platformunda da 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21 için "Saat 21.21" başlığıyla iletiler atılıyor. Twitter'da "Saat 21.21" başlığı da TT olmuş durumda.

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