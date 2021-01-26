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HaberlerGündem3. SayfaSosyal medyadaki video kurgu çıktı! - Haberler
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Sosyal medyadaki video kurgu çıktı: Yasal işlem başlatılacak

İstanbul Bağcılar'da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Çok konuşulan o video kurgu çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Videoyu çeken kişi hakkında yasal işlem başlatılacak" dedi

Sosyal medyadaki video kurgu çıktı! - Haberler
Sosyal medyadaki video kurgu çıktı
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DHA

Bağcılar'da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek 'açım' diyen kişiye, 10 lira veriyordu. Video sosyal medyada çok konuşuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıktı.

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

DHA'nın haberine göre, çocuk ve ailesiyle bir araya gelen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Bunu izleyince ailenin pandemide işsiz kaldığını ve M.B.'nin su sattığına dair algı oluşturuldu. Ancak biz olayı araştırdığımızda ve aileyle görüştüğümüzde böyle bir şeyin olmadığını öğrendik. Fariz isimli Youtuber arkadaşın da bunun kurgusal olarak yaptığını öğrendik. İşin doğrusu hepimiz üzüldük.

Bu yaşta bir çocuğun sadece bu amaçla kullanılması da doğru değil. Biz de devlet olarak da özellikle bu pandemi sürecinde herkese sahip çıktık ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Biz burada bugün İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın talimatıyla geldik. Aileyle ve çocukla görüştük. Allah'a hamdolsun ailenin durumu iyi. Bu çekilen videoda sosyal medyada çok yayıldı. Toplum vicdanını yaralayan bir olay oldu. Şunu çok net ifade edebilirim ki bu videoyu çeken arkadaşla ilgili yasal işlemleri başlatacağız" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR ÇEKİM OLACAĞINI BİLMİYORDUM"

Olayla ilgili konuşan anne S.K. ise, "Büyük oğlumun arkadaşları bu Youtuber'lar. Gelip video çekmek istediler. Videonun içeriği hakkında bilgim yoktu. Geldiğinde oğluma ne çektiğini sordum. Su sattığını söyledi. Videoda da belli bir para alıyordu. Onu sorduğumda Abimden alıp Fariz abiye verdim dedi. Bunun bir kurgu olduğunu söylemesini istedim. Ben çocuğumun su satan bir çocuk olarak görünmesinden hoşlanmadım. Dün akşam oğlumun arkadaşı geldi, oğlumun bütün sosyal medyada olduğunu söyledi. O şekilde öğrendim olayın bu boyutlara vardığını. Dün akşam en son Fariz'i aradım bunun bir kurgu olduğunu açıklasın diye. Yarın çekimi olduğunu ertesi gün açıklayacağını söyledi. Ben kesinlikle böyle bir çekim olacağını bilmiyordum. Çocuklarla eğlence videosu çekilecek diye biliyordum ben" ifadelerini kullandı.

"EĞLENCELİ VİDEO SANIP GİTTİM"

Olayın kahramanı M.B.ise, "Video kurguydu. Fariz ile çekerken de işte böyle mendilci çocuk gibi şeyler ortaya çıktı. O cümlelerle alakalı bir ezber yapmadım. Doğaçlama yapmamı söyledi ben de doğaçlama yaptım. Takıldığım kısımlarda bana yardım etti. O para gerçek değildi. Üstünde kocaman geçersizdir yazıyordu. Ben onu kameraya göstermeden cebime koydum. Herhangi bir çıkarım olmadı. ben eğlenceli bir video sandım ama olay bu kadar çok büyüdü" şeklinde konuştu.

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