Allianz Türkiye, 105 yatılı bölge okulunu kapsayan ve 8 yıl sürecek proje ile çocukların 7-12 yaş grubu çocukların spor yaparak sağlıklı kalmalarını sağlayacak yeni projeye başlıyor. Proje kapsamında çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun nitelikte çocuk atletizmi, jimnastik, sepet topu, bocce, doğada yön bulma ve tag ragbi gibi spor alanlarıyla tanışmaları sağlanacak.

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan Coqui, 8 yılda 7 bölgede, 3 STK ve 105 yatılı bölge okulunda 42 bin çocuğa ve 41 bin 550 aileye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uzmanlar, çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Oysa araştırmalar, Türkiye'de 6-11 yaş grubu çocukların yüzde 58,4'ünün düzenli bir egzersiz yapmadığını gösteriyor. Bu gerçeklerden hareketle, paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz titiz bir çalışmayla, gelecek nesillerde spor ve hareket konusunda kültürel bir dönüşüm yaratmayı hedefleyen bir program geliştirdik. Allianz Grubu'nun ‘Gelecek Nesilleri Cesaretlendirmek' misyonundan yola çıkarak merkeze çocuklarımızı aldık" dedi.





4 BİN ACENTE VE ÇALIŞANLAR GÖNÜLLÜ

Aylin Somersan Coqui, sınıf içi çalışmalarda çocukların spor ve hareket konusunda bilgi ve becerilerini artırmayı, sınıf dışı çalışmalarda da yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak geliştirilmiş fiziksel aktiviteler gerçekleştirilmesini hedeflediklerini bildirerek çalışanları ve 4 bin acentelerininin de gönüllü olarak programa dehil edileceğini söyledi. Saha çalışmaları ve açılacak iletişim platformlarıyla Allianz Türkiye çalışanlarını, acentelerini, tedarikçilerini ve müşterilerini, çocuklar ve aileleriyle buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Somersan Coqui, "Test çalışmaları başlayan 'Motto Hareket Sahada' aktivitelerinin pilot uygulaması, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), Koruncuk Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocuklarıyla yapılacak. 'Motto Hareket Okulda', 2019-2020 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle yatılı bölge okullarında devam edecek. Yine aynı kapsamda uygulanacak sınıf öğretmenliği burs desteği, 2020 yılı itibarıyla başlatılacak. 'Motto Hareket Şenlikte' aktiviteleriyle de programın toplumda yaygınlaştırılması sağlanacak. Programın uygulandığı sivil toplum kuruluşları ve okullarda yılda iki defa çocukların ve Allianz Türkiye gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilecek şenliklerin yanı sıra programın uygulandığı şehirlerde yılda bir defa da halka açık etkinlikler düzenlenecek" dedi.

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