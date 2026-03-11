Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı?

        Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre sosyal yardım ödemeleri gerçekleşiyor. Normal şartlarda ay sonunda ödenen doğum yardımı ve diğer sosyal desteklerin, bayram nedeniyle erkene alınıp alınmayacağı büyük bir merak konusu. Peki Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 13:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sosyal yardım ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayram öncesi yatırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarının da 14 Mart'tan itibaren ödenmeye başlayacağı müjdesini verdi. Peki Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram öncesi sosyal destek ödemesi yatacak mı?

        2

        SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre sosyal yardım ödemeleri ayrı ayrı tarihlerde yatırılıyor. Evde bakım maaşı her ay 15’i ile 31’i arasında, SED ödemeleri ayın 15'inde, yaşlı ve engelli aylıkları ayın 5'inde, doğum yardımı ödemeleri ise 26'sında ödeniyor.

        3

        BAYRAMDAN ÖNCE SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ YATAR MI?

        Ramazan Bayramı 20 Mart'ta başlayacak. Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları 5 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılmaya başlandı. Diğer sosyal yardım ödemelerinin tarihi de bayram öncesine denk geliyor.

        4

        Doğum yardımı ödemelerinin ise ay sonunda yatırılıyor. Ancak bu ödemelerin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı ile ilgili henüz Bakanlıktan bir açıklama gelmedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"