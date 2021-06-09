Peru’nun sosyalist adayı, devlet başkanlığı seçimlerinde öne geçti 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Ülkenin devlet başkanlığı seçimlerinde oy pusularında ve seçimlerde hile suçlamaları nedeniyle gerilim yükseldi.

Reuters’ın verilerine göre Pedro Castillo, rakibini yüzde 50,3 oy oranıyla mağlup etti. Fujimori ise 49,7’lik oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti. Bu da iki lider arasında toplam 88 bin oy farka tekabül ediyor.

Ülkede yaklaşık 300 bin oya itiraz edildi. Seçim jürisi tarafından oyların tekrar sayılma süreci çarşamba günü sona erecek.

Pedro Castillo, ilk 100 gün hedefi için Peru'nun madencilik sektöründeki vergileri ve telif ücretlerini artıracağını ve büyük şirketlerin vergi sözleşmelerini yeniden gözden geçireceğini söylemişti.

PEDRO CASTILLO

Castillo, devlet başkanı seçildiği takdirde, ülkeyi "yağmalamakla" suçladığı yabancı madencilerle yapılan sözleşmeleri gözden geçireceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Artan vergilerden elde edilecek gerili eğitim ve sağlık için kullanacağını açıklayan Castillo, ''Servetimizi kamulaştırmalı, Perulular için çalıştırmalıyız.'' sözlerini seçim öncesinde ilk 100 gün hedefi için söylemişti.

Öğretmen ve sendika lideri olan Castillo, seçilmesi takdirde görevdeki ilk 100 günü için planlarını özetleyen yol haritasında, "karma ekonomi" yaklaşımını benimseyeceğini ve devletin rolünü güçlendireceğini belirtti.

Kırmızı metalin dünyadaki en önemli üreticilerinden olan Peru'nun bakır üretimindeki rolüne rağmen, düşük fiyatlardan şikayet ederek vergilerin arttırılması gerektiğini söyledi.

51 yaşındaki aday, Peru'da iş dünyası elitini zayıflatmak ve devlete ekonomide daha baskın bir rol vermek için anayasayı yeniden düzenlemek istiyor.