İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Southampton ile Chelsea karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea, 4-1'lik skorla kazandı.
Chelsea, 17. dakikada genç golcüsü Tammy Abraham ile öne geçti. 24. dakikada bir diğer genç oyuncusu Mason Mount, farkı 2'ye çıkardı. Southampton, 30. dakikada Danny Ings ile farkı 1'e indirdi. N'Golo Kante, 40. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.
Michy Bathshuayi, 89. dakikada golünü atarak maçın sonucunu ilan etti.
Chelsea'nin genç forveti Tammy Abraham, Southampton maçındaki golüyle birlikte bu sezon toplamdaki gol sayısını 9'a yükseltti.
Bu sonucun ardından Southampton 7 puanda kalırken, Chelsea ise puanını 14'e yükseltti.
Southampton, milli aradan sonra Wolves'a konuk olacak. Chelsea ise sahasında Newcastle'ı ağırlayacak.
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