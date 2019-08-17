Ralph Hasenhüttl yönetimindeki Southampton, Premier Lig'in ikinci haftasında Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a 2-1 yenildi.

Hafta içinde Süper Kupa'da Chelsea'yi penaltılarda mağlup eden Liverpool, ilk yarının sonlarında James Milner'ın asistinde Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Mane 71. dakikada bu kez bir golün hazırlayıcısı olurken Roberto Firmino, Liverpool'u rahatlan golü kaydetti.

Mücadelede dakikalar 83'ü gösterdiğinde Danny Ings, farkı 1'e indirdi ve Southampton'ı umutlandırdı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Liverpool sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Southampton ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:

Arsenal: 2 - Burnley: 1

Aston Villa: 1 - Bournemouth: 2

Brighton & Hove Albion: 1 - West Ham United: 1

Everton: 1 - Watford: 0

Norwich City: 3 - Newcastle United: 1