İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Southampton, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Southampton, St. Mary's Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Tottenham, yıldız oyuncusu Harry Kane'in 26. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Southampton, 76. dakikada Yann Valery, 81. dakikada James Ward-Prowse'un golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Ligde şampiyonluk yarışında geriye düşen Tottenham, son 4 maçında sadece 1 puan toplayarak maç fazlası ve 61 puanla 3. sırada kaldı. Southampton ise 30 puan ve maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.

Öte yandan Tottanham'ın başarılı forveti Kane kariyerinin 200. golünü kaydetti.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI



Crystal Palace: 1 -Brighton & Hove Albion: 2

Cardiff: 2 - West Ham: 0

Huddersfield: 0 - Bournemouth: 2

Leicester: 3 - Fulham: 1

Newcastle: 3 - Everton: 2