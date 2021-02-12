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HaberlerGündem3. SayfaŞAKA DEĞİL! Son dakika: Ceza yedi, "poz" verdi
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Cezayı yedi! Tepkisi şoke etti!

Denizli’de kısıtlamayı delerek eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarıya çıkan genç kız, kendisine ceza kesilince gülmeye başladı. Araması olduğu için gözaltına alınıp karakola götürülen genç kız, gazetecilere poz vermeyi de ihmal etmedi

ŞAKA DEĞİL! Son dakika: Ceza yedi,
Cezayı yedi! Tepkisi şoke etti!
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İHA

Denizli'de edinilen bilgiye göre; gece yarısından sonra Denizli-Antalya karayolu üzerinde seyreden ve içerisinde üç gencin bulunduğu ticari taksiyi fark eden motosikletli polis ekipleri, gençlerin hareketlerinden şüphelenince aracı durdurmak istedi.

POLİS TİCARİ TAKSİYİ DURDURDU

İHA'da yer alan habere göre takip sırasında iki kez polislerin ikazına kayıtsız kalan ticari taksi, bir süre daha seyir ettikten sonra Pelitlibağ Mahallesi kavşağında durduruldu.

BİR ANDA GÜLMEYE BAŞLADI

Araçtan indirilen ve aşırı alkollü oldukları görülen üç gence, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 3 bin 150 TL’den para cezası kesildi. Ceza tutanağını imzalarken gazetecileri karşısında gören 24 yaşındaki S.H. adlı genç kız, bir anda gülmeye başladı.

"ŞÖYLE BİR POZ VEREYİM"

Olayı görüntüleyen gazetecinin “Kısıtlamada neden dışarıya çıktınız” sorusuna da ilginç bir cevap veren S.H., “Arkadaşıma gidiyordum. Şuan ceza yedim ve kaç para olduğunu biliyorum. Şöyle bir poz vereyim pişkin pişkin çıksın” diyerek hem poz verdi hem de gülmeye devam etti.

BAŞKA SUÇTAN ARAMASI VARMIŞ

Yapılan GBT sorgusunda başka bir suçtan daha arandığı belirlenen S.H., gözaltına alındı. Sivil polis ekibine teslim edilen S.H., ekip otosuna bindirilerek işlemleri için karakola götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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