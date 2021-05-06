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Sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı! Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er sonuç sorgulama ekranı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er ön başvuru sonuçları resmi sitesinde yayınlandı. Sözleşmeli er ön başvuru sonuçları personeltemin.msb.gov.tr sitesinden sorgulanabiliyor

Sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı! Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er sonuç sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti;
a. 18 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA yerleşkesinde,
b. 31 Mayıs-17 Haziran 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.
2. Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacaktır;
a. Birinci Grup Adaylar; 18 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir.
b. İkinci Grup Adaylar; 31 Mayıs-17 Haziran 2021 tarihleri arasında sınavlara girecektir. Aday değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak olup, sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecektir.
(Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)
3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.
4. Seçim Aşamaları;
a. Evrak Kabul,
b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
c. Fiziki Yeterlilik Testi;
(1) Birinci grup adaylar için mekik, şınav ve hedef koşusu (400 metre)
(2) İkinci grup adaylar için mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)
ç. Mülakat,
d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.
5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.
6. Sınavlara gelirken;
a. Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte fotokopilerini,
b. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) ile tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu,
c. Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodlarını (QR Kodu çıktısı) yanlarında getirecektir. Bu kapsamda;
(1) Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,
(2) HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,
(3) HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar; HES Kodu sonuçlarının normale dönmesi durumunda, temin faaliyetinin son günü olan 17 Haziran 2021 tarihine kadar sınavlara kabul edilecektir.
7. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.
8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.
9. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.
10. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.
11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2021 YILI (2021/2 DÖNEM) SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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