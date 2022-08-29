Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce öğretmenin hakkında araştırma yaptığı konuya ilişkin tercih ve atama tarihleri gündem oldu. İşte, sözleşmeli öğretmenlik araştırmaları ile ilgili son durum...