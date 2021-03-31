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SpaceX'e Starship'ten kötü haber: 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship, 4. uçuş denemesinde de başarısız olarak havada infilak etti

SpaceX'e Starship'ten kötü haber: 4. deneme uçuşu da başarısız oldu
Mars'a gönderilmesi planlanan Starship'ten 4. başarısız deneme
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SpaceX'in 4. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdiği yeni nesil dev uzay aracı Starship'in prototip roketinin, sisli bir havada gerçekleştirilen fırlatılışından bir süre sonra infilak ettiği anlaşılırken parçalarının kilometrelerce alana yayıldığı kaydedildi.

SpaceX'e ait Youtube hesabından fırlatma görüntüleri yayınlanan uzay aracı, çıktığı 10 kilometre yükseklikten fırlatma platformuna dönüş için alçalmaya başladığı sırada iletişimin kesildiği gözlenirken SpaceX sunucusu, kısa süre sonra denemenin başarısız olduğunu anons etti.

AA'nın haberine göre; Teksas'ın Meksika sınırı yakınındaki deneme platformundan yapılan fırlatmadan 5 dakika 49 saniye sonra infilak eden SN11 adlı uzay aracından önce SpaceX'in yaptığı 3 uçuş denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzay şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın diğer araçlardan farklı olarak, Mars'a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirdiği dev boyutlu Startship'in neden patladığı henüz bilinmezken SpaceX mühendisi John Insprucker, roketin uçuş testinin Youtube yayını videosunda, "Araçtaki tüm verileri kaybetmiş görünüyoruz. Ne olduğunu takımdan öğrenmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Starship, ay ve Mars’a gelecekte yapılacak yolculuklarda insan ve 100 ton kargo taşımak üzere geliştirilen ağır kaldırma roketinin bir dizi prototipinden biriydi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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