Sparta Sarpsborg - Kristiansund BK maçı heyecanı

Sparta Sarpsborg ve Kristiansund BK, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 32 puanlı Sparta Sarpsborg 5. sırada bulunuyor, Kristiansund BK 24 puana sahip ve 9. sırada. Sparta Sarpsborg son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kristiansund BK son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 603. İddaa'da Sparta Sarpsborg kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Kristiansund BK kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Sparta Sarpsborg son hafta oynanan Molde maçında 2-2 berabere kaldı.

Kristiansund BK ise Haugesund maçında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sparta Sarpsborg, 23 gol attı ve 10 gol yedi.

Kristiansund BK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Kristiansund BK, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ