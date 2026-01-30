Habertürk
        SPK açıkladı: Borsaya bir şirket daha geliyor - Borsa Haberleri

        SPK açıkladı: Borsaya bir şirket daha geliyor

        SPK, Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı

        Giriş: 30.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:54
        Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bültenine göre Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

        SPK, Çan2 Termik AŞ'nin 3 milyar TL'lik, Uşak Seramik Sanayi AŞ'nin 1 milyar 225 milyon TL'lik, AKent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 110 milyon TL'lik ve Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4 milyar 200 milyon TL'lik sermaye artırımını onayladı.

        Kurul, Eko Faktoring AŞ, Doğru Varlık Yönetim AŞ, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, Opet Petrolcülük AŞ, T.C. Ziraat Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

        Öte yandan Tera Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar TL'lik yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onaylayan SPK, ZBK Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar TL'lik yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusuna da onayladı. Ayrıca KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar 500 milyon TL'lik vekâleten yönetim sözleşmesine alım satıma dayalı kira sertifikası başvurusuna da onay verildi.

