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SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, birçok alanda geleneksel iş modellerinin hızlı bir şekilde dönüşüm geçirdiğine işaret ederek, finans sektörü ve özellikle sermaye piyasalarının, yeniliklere en hızlı adapte olabilen alanların başında geldiğini söyledi.

Sektörün bu kabiliyetinin, kendilerini gelişmeleri daha yakından takip etmeye ve hızlı bir şekilde uyum sağlamaya zorladığını belirten Taşkesenlioğlu, değişimlere ayak uydurmanın da hiçbir zaman kısa vadeli bir bakış açısıyla yeni yaklaşımları hemen kabul etmek ve uygulamaya koymak anlamına gelmemesi gerektiğini kaydetti. Bu yüzden sermaye piyasalarında kalıcı bir düzenleme yapabilmek için etki analizlerinin ayrıntılı bir biçimde yapılması gerektiğini aktaran Taşkesenlioğlu, şöyle devam etti:

"Bu anlayış ile uyumlu bir biçimde yapılan kanun değişikliklerinin ardından ikincil düzenlemelerini, uluslararası eğilimleri yakından takip ederek sektörle dirsek teması halinde uygulamaya gayret ediyoruz. Böylece fon arz ve talep edenlerin, adil ve şeffaf bir piyasada bir araya gelebilmelerini ve küresel ölçekte sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere uyum sağlayabilmelerini hedefliyoruz. Atılan bu adımların meyvelerini vermeye başladığını ve sermaye piyasalarımızda gelişmiş ülke piyasalarına yakınsayan bir dönüşümün olduğunu gözlemliyoruz.

İlk olarak, halka arz işlemlerine bakıldığında 2021 yılında toplam büyüklüğü 16,3 milyar TL olan 38 adet halka arz gerçekleştirilmiştir. Eylül sonu itibarıyla ulaştığımız bu sayı, halka arz tarihimizin yıllık bazda en yüksek seviyesine işaret etmektedir. Şirketlerimizin sermaye piyasaları konusundaki bilgi ve birikimlerinin artması ve yatırımcı ilgisinin doğru zamanda bir araya gelmesi, şirketlerimizin öz kaynaklarını güçlendirmeleri adına oldukça kıymetli olmuştur."

"SERMAYE PİYASALARI ÜZERİNDEN İŞLEYEN GİRİŞİM SERMAYESİ EKOSİSTEMİ ÇOK DAHA BÜYÜK RAKAMLARA ULAŞABİLECEK"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2021'in, küresel ölçekte de halka arzların yükseldiği bir yıl olmakla birlikte son 10 yılda girişim sermayesi modelinin etkisinin de oldukça arttığını söyledi.

Bu nedenle büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yaparak, büyüme süreçlerine katkı sunabilen fon ve ortaklıkların sayısı ve portföy büyüklüklerindeki artışı yakından takip ettiklerini aktaran Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Öz kaynak finansmanı açısından yeni bir anlayışın yaygınlaştığını gösteren bu değişim Türkiye'de de görülmektedir. Son 3 yılda girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğü 1,3 milyar TL'den 7,2 milyar TL'ye çıkarken, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföy büyüklüğü de 1,5 milyar TL'den 5,1 milyar TL'ye yükselmiştir. Portföy büyüklüklerindeki artış ve yeni fon talepleri göz önüne alındığında, yakın zamanda sermaye piyasaları üzerinden işleyen girişim sermayesi ekosistemi çok daha büyük rakamlara ulaşabilecektir.

Sermaye piyasalarımız açısından diğer bir dikkat çekici mesele, kurumsal yatırımcı tabanındaki gelişmelerdir. Son 3 yıl içerisinde menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğü 44 milyar TL'den 193 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu süreç içerisinde serbest fonların payının yüzde 7,7'den yüzde 32,1'e ve tedavüldeki pay adedinin ise 40 milyardan 225 milyara yükseldiği gözükmektedir."

Taşkesenlioğlu, serbest fonlara olan bu ilginin; gelişmiş ülkelerle benzer şekilde büyük tutarlı tasarrufların, bireysel çabalardan ziyade sermaye piyasalarında modern portföy yönetim teknikleriyle değerlendirilmeye çalışıldığını gösterdiğini söyledi.

"BU HAFTA 1 PLATFORMA DAHA YETKİ VERMİŞ OLACAĞIZ"

Sermaye piyasalarının geleceğinde yer edinmesini bekledikleri diğer bir düzenlemenin ise kitle fonlaması konusu olduğunu aktaran Taşkesenlioğlu, "Paya dayalı kitle fonlaması düzenlemeleri tamamlanmış olup halihazırda 2 platform yetkilendirilmiştir. Muhtemelen bu hafta 1 platforma daha yetki vermiş olacağız." dedi. Taşkesenlioğlu, çok daha fazla platformun yetki alma konusunda başvuru sürecinin ise devam ettiğini bildirdi.

Ekonomi Reform Paketi kapsamında açıklanan borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında ikincil düzenleme konusunda kamuoyunun görüşlerini yakın zamanda aldıklarını aktaran Taşkesenlioğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu konudaki düzenlemenin de önümüzdeki ay içerisinde hayata geçeceğini belirtmek isterim. Sermaye piyasalarımızın uluslararası gelişmelerle uyumlu bir biçimde hareket etmesi, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bir finans merkezi olabilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu kapsamda ana gündem maddelerimizden birisi yeşil finansman konusudur. Küresel ölçekte atılan adımlar, yeşil standartlara uygun bir biçimde çalışmanın ek fayda sağlamaktan ziyade bir zorunluluk haline geleceğini göstermektedir. İş modellerini bu şekilde dizayn edemeyen şirketler, finansman bulmada ve başta en büyük ticari partnerimiz Avrupa'ya olmak üzere ihracat konusunda büyük risklerle karşı karşıya kalabilecekler. Bu kapsamda, Ekonomi Reform Paketi'nde SPK'ya verilen görev üzerine, yeşil tahvil ve sukuk rehberlerini hazırlıyoruz. Uluslararası kabul görmüş ölçütlerle uyumlu bir biçimde hazırlayacağımız bu rehber ile şirketlerimizin, yeşil iş modellerini finanse edebilecekleri borçlanma aracı ihraç süreçlerini daha da netleştirmiş olacağız."