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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan "suç ve ceza" bilançosu - İş-Yaşam Haberleri

        SPK'dan "suç ve ceza" bilançosu

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025 yılında 154 kişi ve kuruma toplam 323 milyon 275 bin 595 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:52
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        SPK'dan "suç ve ceza" bilançosu
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcı haklarını korumaya yönelik gözetim faaliyetleri kapsamında yılbaşından 18 Temmuz'a kadar geçen sürede 19 suç duyurusunda bulunurken, 154 kişi ve kuruma toplam 323 milyon 275 bin 595 lira idari para cezası uyguladı.

        SPK verilerinden derlenen bilgilere göre, Kurul, söz konusu dönemde özellikle internet sitesi içerik sağlayıcıları ile pay piyasasında piyasa bozucu eylemler  yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere yönelik yatırım hizmet ve faaliyetleri, kurumsal yönetim tebliğine aykırı şirket hareketleri, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçları gibi çeşitli ihlalleri inceleyerek yaptırımlar uyguladı.

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        SPK bu dönemde, sermaye piyasası kurumları, halka açık ortaklıklar, borsalar ve öz düzenleyici kuruluşların işlemlerini mevzuata uygunluk açısından denetleyip gözetlerken, piyasadaki düzen ve güvenin temini için çeşitli işlemlerde bulundu. Bu kapsamda SPK, piyasa kurallarını ihlal eden 19 suç duyurusunda bulunurken, 154 kişi ve kuruma idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

        2025'te en yüksek ceza 18,5 milyon lira

        SPK, 2025'in başından 18 Temmuz'a kadar yürüttüğü gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda, piyasa bozucu eylemde bulunduğu belirlenen bir gerçek kişiye 18 milyon 505 bin 450 lira ile söz konusu dönemin en yüksek idari para cezasını uyguladı.

        Aynı dönemde, piyasaların adil ve şeffaf işleyişini temini için çeşitli ihlaller nedeniyle verilen idari para cezalarının toplam tutarı ise 323 milyon 275 bin 595 liraya ulaştı.

        Kurul, 2024 yılı boyunca yürüttüğü kapsamlı gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında ise sermaye piyasası mevzuatını ihlal ettikleri gerekçesiyle 46 suç duyurusunda bulundu. Aynı dönemde, yatırımcı haklarını korumak ve piyasaların adil, şeffaf işleyişini sağlamak amacıyla 330 kişi ile kuruluşa toplam 865 milyon 496 bin lira tutarında idari para cezası kesti. Söz konusu dönem içindeki en yüksek tekil ceza ise bir şirketin hisselerinde fiyat oluşumuna yönelik yanıltıcı izlenim yaratarak manipülasyon yaptığı belirlenen bir gerçek kişiye tahakkuk ettirilen 36  milyon  319  bin  810 lira olarak kayıtlara geçti.

        İnternet sitelerine 741 engel

        2025 yılbaşından 25 Temmuz tarihine kadar yatırımcıların lisanssız platformlar üzerinden yüksek kaldıraçlı ve korunmasız işlem yapmasının önüne geçilmesi için 741 internet sitesine erişim engeli getiren SPK, bu sitelerin 651’inin forex, 90’ının kripto varlık işlemlerine yönelik olduğunu bildirdi.

        SPK'nin 2024 yılı uygulamalarında ise forex işlemleriyle bağlantılı 1852 internet sitesine erişim engeli kararı alındı.

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