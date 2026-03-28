        Haberler Ekonomi Borsa SPK’dan Borsa İstanbul kararı: Açığa satış yasağı uzatıldı - Borsa Haberleri

        SPK’dan Borsa İstanbul kararı: Açığa satış yasağı uzatıldı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağı ve kredili işlemlerdeki öz kaynak esnekliğine ilişkin tedbirlerin süresini 10 Nisan 2026'ya kadar uzattı

        Giriş: 28.03.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Açığa satış yasağı uzatıldı
        SPK’dan yapılan duyuruda, Kurul Karar Organı’nın 28 Mart 2026 tarihli ve 19/625 sayılı kararı uyarınca, daha önce 15 Mart 2026 tarihli ve 15/517 sayılı kararla yürürlüğe konulan tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına yönelik uygulamanın sürdürüleceği ifade edildi.

        Kredili sermaye piyasası işlemlerinde ise öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına devam edileceği aktarılan açıklamada, söz konusu tedbirlerin 10 Nisan 2026 seans sonuna kadar geçerli olacağı kaydedildi.

