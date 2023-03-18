İHA

Spor federasyonları ve kulüplerin 18 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile paylaştığı mesajlar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu

"Yüce milletimizin gösterdiği birlik ve beraberliğin, istiklal ve istikbal mücadelesinin meşalesi olan Çanakkale Zaferi, altın sayfalara yazılmış eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Hayasızca akınlara göğsünü siper ederek, "Çanakkale geçilmez" sözünü tarihe nakşeden kahramanlarımızın yaktığı bağımsızlık ateşi ilelebet yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, bu toprakları bize ebedi vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."

Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Vatan toprağının her yerinden cepheye koşarak Çanakkale'de destan yazan yüz binlerce kahraman, 108 yıl önce bugün 'Çanakkale geçilmez' sözünü bütün dünyanın hafızasına silinmez biçimde kazımış, ülkemiz için bir gurur abidesi olarak tarihte yerlerini almıştır. 18 Mart 1915'te, dönemin en donanımlı ordularının Çanakkale'de dize getirildiği bu büyük zafer; milletimizin birlik ve beraberlik duygularını yeniden filizlendiren, Kurtuluş Savaşımıza da ilham veren mücadele ruhunun doğuşuna vesile olan şanlı bir zaferdir. Çanakkale ruhunun taşıdığı anlam ve bize verdiği güç, ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde en büyük dayanağımız, vatanımıza karşı beslediğimiz sorumluluk duygusunun kaynağıdır. Milletimiz yine aynı ruhla, beraberce çalışarak yaralarını saracak, geleceğe daha umutlu bakacaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Çanakkale şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" başlığıyla yer alan mesajda, "Eşine az rastlanır destansı bir direniş öyküsü ile tarihin akışını değiştirdiği 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."

Türkiye Güreş Federasyonu

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Çanakkale geçilmez."

Türkiye Judo Federasyonu

"Dünya tarihini değiştiren ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Judo ailesi olarak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Çanakkale Zaferimizin 108'inci yılı kutlu olsun."

Beşiktaş

"18 Mart 1915… Çanakkale Zaferi’nin üzerinden tam 108 yıl geçti. Aziz milletimiz, tarihimizin en önemli milli mücadelelerinden biri olan ve 'Çanakkale Geçilmez' efsanesinin doğduğu bu savaşta kahramanlık destanı yazdı. Kulübümüzün birçok sporcusu da diğer askerlerimizle beraber vatanımızı korumak için başta Çanakkale olmak üzere tüm cephelerde canlarını feda etti. Aziz vatanımız uğruna Çanakkale ve diğer cephelerde şehitlik mertebesine erişen, sergiledikleri kahramanlıklarla gurur, onur ve övünç kaynağımız olan neferlerimiz; Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ve Behzat’ın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’de Kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan vatan evlatlarını saygıyla rahmetle anıyorum"

Fenerbahçe

"Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 108. Yılı kutlu olsun!"

Galatasaray

"Çanakkale zaferimiz, milletimizin bölünmezliğini ve yenilmezliğini tüm dünyaya duyurduğu, kurtuluş mücadelemizin ilk kıvılcımı, ulusumuzun birliğinin ve şahlanışının simgesidir. Çanakkale zaferimizin 108. yılında başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna gövdesini siper eden, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ezberleten kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, cepheye koşar adım gönüllü olarak giden Galatasaraylıları sonsuz şükran ve saygıyla bir kez daha anıyoruz."

Trabzonspor

"18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan topraklarını geçilmez kılan bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

Medipol Başakşehir

"Çanakkale Zaferi'nin 108. yılını kutluyor, bu destanımıza öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."