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Spor dünyasında endişeli bekleyiş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 10 ilde hissedilen sonrasında bazı spor kafileleri ve sporcuların göçük altında kaldığı belirtildi. Erkekler Voleybol İkinci Ligi'nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Kadın Voleybol Takımı, Maraşspor Futbol Takımı'ndan bazı sporcuların enkaz altında kaldığı kaydedilirken İskenderunspor iki antrenörlerinin göçük altında bulunduğunu ifade ederek yardım talep etti. Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş´ta 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulundu. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, her türlü yardım için çağrıda bulunurken Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıkladı

Spor dünyasında endişeli bekleyiş
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilde hissedilen depremde bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR OYUNCULARI ENKAZ ALTINDA

TVF Erkekler Voleybol 2'inci Lig 6'ncı Grup'ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Malatya'da konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında sporcular Enes, Mustafa ve Berk'in enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

HATAY KADIN VOLEYBOL TAKIMI ENKAZ ALTINDA

Depremde Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.

Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No:1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirterek, bilginin paylaşılarak oyunculara ulaşılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

ALANYA BELEDİYESPOR BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulundukları söyleyerek, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" açıklaması yaptı.

MARAŞSPOR TAKIMI ENKAZ ALTINDA

Öte yandan Maraşspor futbol takımının yıkılan otelin enkazında kaldıkları, Teknik heyetten birinin çıkarıldığı, diğer vatandaşların kurtarılmasına çalışıldığı bildirildi.

İSKENDERUNSPOR'DAN YARDIM ÇAĞRISI

TFF 2. Lig’de mücadele eden İskenderunspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, teknik heyetten 2 çalıştırıcısının enkaz altında kaldığını duyurarak yardım talebinde bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden 2 hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. İskenderunspor Kulübü olarak; AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderunspor için acil yardım beklemekteyiz" ifadelerini kullanıldı.

TAHA AKGÜL: 30-40 GÜREŞÇİNİN KALDIĞI BİNA YIKILDI

Milli güreşçi Taha Akgül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akgül paylaşımında, "Kahramanmaraş’taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et Yarabbi!" ifadelerini kullandı.

MALATYASPOR: KALECİ AHMET EYÜP TÜRKASLAN ENKAZ ALTINDA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Malatya’da da hissedilen depremde kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan’ın enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL: NE KADAR İMKAN VARSA GÖNDERMENİZİ İSTİYORUM

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay’dan da hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından canlı yayın açarak gözyaşları içerisinde Antakya'ya yardım gönderilmesini istedi. Volkan Demirel canlı yayında, "Lütfen yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Sadece Hatay Antakya değil, çevre iller de aynı şekilde. Lütfen, rica ediyorum. Burada insanlar çok kötü. Allah rızası için" ifadelerini kullandı.

SPOR ORGANİZASYONLARI DURDURULDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem afeti nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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