Mali usulsüzlüklere karıştığı gerekçesiyle hem adli hem de spor yargısında süreçleri devam eden Juventus'a, spor yargısından yeni ceza talebi geldi.

FIGC'in daha önce Juventus'a verdiği 15 puan silme cezasının İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu tarafından siyah-beyazlı kulübün itirazı üzerine iptal etmesi ve dosyayı yeniden değerlendirmesi için federasyona geri göndermesi neticesinde, FIGC Spor Savcılığı bugün yeniden toplandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, FIGC Spor Savcısı Giuseppe Chine, yeniden görüşülen dosyada, futbolcu transferleri ve maaşlarında haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali bilançolardaki usulsüzlükler nedeniyle Juventus için bu kez 11 puan silme cezası verilmesini talep etti.

Savcı Chine ayrıca, cezaları iptal edilen eski başkan yardımcısı Pavel Nedved ile 6 yönetici için de yeniden 8'er aylık hak mahrumiyeti verilmesini istedi.

Spor savcısının istediği 11 puan silme cezası federasyon hukuk kurullarında kabul edilirse, Serie A'da 69 puanla 2. sırada bulunan Juventus, 58 puanla 8. sıraya gerileyecek.

Bu arada, FIGC Spor Savcısı'nın 11 puan silme cezası talep etmesinin ardından Juventus'un Milano Borsası'ndaki hisselerinin yüzde 4,2 değer kaybettiği bildirildi.