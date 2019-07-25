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HaberlerFutbol

Spor Smart yayın akışı ve frekans bilgileri - 25 Temmuz Spor Smart yayın akışında neler var?

Spor Smart yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak Fenerbahçe - Hertha Berlin ve Galatasaray - Augsburg hazırlık maçlarının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Spor Smart yayın akışına göre Fenerbahçe - Hertha Berlin ve Galatasaray Augsburg hazırlık maçları saat kaçta başlayacak? İşte 25 Temmuz Spor Smart yayın akışı ve frekans bilgileri...

Spor Smart

Spor Smart yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. Spor Smart ekranlarında yayınlanacak  Fenerbahçe - Hertha Berlin ve Galatasaray Augsburg hazırlık maçları saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Spor Smart yayın akışı ve frekans bilgileri...

SPOR SMART YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2019

19.30 Fenerbahçe - Hoffenheim Hazırlık maçı

20.00 Galatasaray - Augsburg Hazırlık maçı

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

SMART SPOR Kanalı 12187 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 27500 ve FEC değeri 5/6 olarak girilmesi gerekir. SMART SPOR kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı:SMART SPOR
Paket İsmi:DTVH P4 HD T411
Frekansı:12187
Polarisazyon Değeri:V - Dikey
Kapsama:Batı
SR:27500
FEC:5/6
Tip:

 

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