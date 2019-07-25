Spor Smart yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. Spor Smart ekranlarında yayınlanacak Fenerbahçe - Hertha Berlin ve Galatasaray Augsburg hazırlık maçları saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Spor Smart yayın akışı ve frekans bilgileri...

SPOR SMART YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2019

19.30 Fenerbahçe - Hoffenheim Hazırlık maçı

20.00 Galatasaray - Augsburg Hazırlık maçı

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

SMART SPOR Kanalı 12187 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 27500 ve FEC değeri 5/6 olarak girilmesi gerekir. SMART SPOR kanalı olarak yayın yapmaktadır.