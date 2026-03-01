Canlı
        Haberler Spor Voleybol Spor Toto: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Spor Toto: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0 | MAÇ SONUCU

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 14:49
        Spor Toto, Galatasaray'a set vermedi!

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Spor Toto, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

        Bu sonuçla, Başkent ekibi ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ise 6. kez mağlup oldu.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Yasin Okumuş, Yıldıray Turan

        Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça)

        Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Wright, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Onur Günaydı, Tatarov, Can Koç)

        Setler: 25-17, 25-19, 29-27

        Süre: 87 dakika (25, 29, 33)

