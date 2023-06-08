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Pendikspor: 2 - Bodrumspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor, Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Pendikspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu

Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım Pendikspor!
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Akhisar'da oynanan zorlu mücaledeyi Pendikspor 2-1 kazandı ve Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Pendikspor'da goller 29. dakikada Regattin (pen) ve 31. dakikada Thuram'dan geldi. Bodrumspor'un tek golünü ise Pendikspor forması giyen Hasan Hatipoğlu 39. dakikada kendi kalesine attı.

Ayrıca Bodrumspor forması giyen Süleyman Özdamar 61. dakikada kırmızı kart gördü ve takımınıı 10 kişi bıraktı.

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki sırada yer alan Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Karşılaşmanın 2. dakikasında hızlı gelişen Bodrumspor atağında Kenan Özer'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada Kenan Özer'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın kaleci Burak Öğür'ü de geçtikten sonra kaleye gönderdiği top direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta direğe de çarpan top üstten dışarı gitti.

27. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahası içindeki Ahmed Ildız'ın yaptığı ortada Ali Aytemur'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Hakem Abdulkadir Bitigen, Ali Aytemur'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Atışı 29. dakikada kullanan Regattin şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

31. dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkardı. Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

38. dakikada Bodrumspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Kenan Özer'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Hasan Hatipoğlu ters vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

Pendikspor'un 2-0 öne geçmesinin ardından Pendikspor kalesinin arkasındaki Bodrumspor tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Yabancı maddelerden biri Pendiksporlu futbolcunun tedavisi için sahaya giren bir görevliye isabet etti. Bodrumspor'un attığı golün ardından yine yabancı maddeler atıldı, bunun üzerine hakem Abdulkadir Bitigen anons yaptırdı.

Müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Detaylar gelecek...

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