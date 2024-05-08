Spor yazarları Beşiktaş'ın kupadaki galibiyetini değerlendirdi!
Beşiktaş, 0-0'ın rövanşında MKE Ankaragücü'nü sahasında Ernes Muçi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı kupa karşılaşmasını değerlendirdi.
"FİNALİ MERT KURTARDI"
Oktay Derelioğlu: ''Maçın atmosferi gayet güzeldi. Hafta içi olmasına rağmen 40 bine yakın taraftar maça geldi. Kayıp bir sezonda mükemmeldi. İlk yarıda orta sahada düşük kaldı Beşiktaş. İkinci yarının başında Mert Günok çok önemli iki kurtarış yaparak takımı ayakta tutmayı başardı. Bu pozisyonların dönüşünde savunmada yapılan hata sonrası Muçi gelen ikramı geri çevirmedi. İkinci yarının başında Mert çok önemli iki kurtarış yaptı ve finali getirdi. Kupa kazanılırsa taraftar için bir teselli olabilir." [Takvim]
"HAKEMLİĞİ KÜÇÜK MÜ KÜÇÜK!"
Sinan Vardar: ''Zannederim maçın 15. dakikasından itibaren yeni bir desibel rekoru kırıldı Dolmabahçe'de. Valla Beşiktaş bu hakemlerle ne yapacak bilmiyorum. Zorbay Küçük'ün hakemliği de küçük mü küçük. Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbol bir nebze de olsa göz doldurdu. Sonradan oyuna dahil olan oyuncularda üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiler. Vasat diyebileceğimiz kimse yoktu ve Kupa finali için güven verdi. Bundan sonra bir adım kaldı kupayı kaldırmaya ve Beşiktaş'ın bunu başaracağına inancım tam.'' [Fotomaç]
"İLK GÖREV TAMAM"
Oğuzhan Genç: Kötü geçen sezonu iyi bir hatırayla bitirmek, yeni sezon öncesi bataryaları şarj etmek adına ilk önemli görev gerçekleştirildi. Şimdi tek bir final kaldı. Ankaragücü maçı da gösterdi ki, rakip ligde ne durumda olursa olsun kupa kazanmak kolay değil. Beşiktaş finalde daha fazlasını yapmak zorunda. (Habertürk)
"KAÇIRIR MI BAL GİBİ FIRSATI?"
Attila Gökçe: ''Sadece futbol değil, hemen tüm spor dalları “hatalar oyunu“ olarak en az beceriler kadar önemli bir özellik taşıyor. Dünkü kupa yarı finalinde de bu gerçek gözümüze battı. Kalecisi Ertaç’la paslaşarak oyun kurmaya hazırlanan Tolga Ciğerci, onca emeğine, tecrübesine rağmen ayağı kayıp sendeleyince topu kurnaz Muçi’ye kaptırdı. Ankaragücü kalecisi için bir talihsizlik ve teslimiyet anı. Muçi kaçırır mı o kale ağzındaki bal gibi fırsatı? Kaçırmaz! Böylece sabırlı ve sıkıntılı Beşiktaş taraftarlarını bekledikleri sevinç çığlığı ile buluşturuverir.'' [Milliyet]
"KALİTE HATAYI AFFETMEDİ"
Ali Gültiken: ''Büyük takımların nefes aldığı yerler, finallerdir… Oralarda olmak Beşiktaş gibi bir takım için vazgeçilmez hedeftir. Bunun bilincinde olarak Ankaragücü maçına hazırlanmış bir takım gördük sahada. Finali hedefleyen, hedeflemenin yanında bunu çok isteyen performanslar gördük. Futbolcuların sahaya çıktıklarında gördükleri muhteşem atmosfer de buna müthiş katkı sağladı. Beşiktaş taraftarı hem oyuncularına ve takıma güvendiğini hem de bu turu çok istediğini, tribündeki duruşuyla net bir şekilde ortaya koydu. Oyuncuların maçın ilk dakikasından itibaren bu güveni arkalarına alıp mücadeleyi istedikleri noktaya taşımaları, taraftarı mutlu etti. Muçi gibi kaliteli bir oyuncu bu hatayı affetmedi. Maçın içinde çok fazla görünmese de her zaman skoru değiştiren bir kaliteye sahip. Doğru yerde topla buluşturulduğunda gol yapabilecek bir ayak. Bu özelliği ile dün Beşiktaş'ın çok istediği final kapısını açtı.'' [Sabah]