Spor yazarları Beşiktaş-Samsunspor maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
"BOŞUNA PARANIZI HARCAMAYIN"
Kartal Yiğit (Takvim): Vallaha yazık koskoca asırlık çınar ne hale geldi. Yıllarca yapılan yanlış seçimler, transfer hataları, hiçbir katkısı olmayan yöneticiler... Bu sezon bitmiştir geçmiş olsun. Bu gidişatta ve bu sonuç sonrası Beşiktaş'ın ilk 3 şansı artık iyice azalmıştır. Kimse ara transferde adam alınacak lafları söylemesin. Boşuna paranızı harcamayın.
"ÇIKMAZ SOKAĞA GİRDİNİZ"
Fatih Doğan (Sabah): Beşiktaş 3 milli arayı, çoğu tek idmanla ve hazırlık maçı yapmadan geçiriyor. Milli dönüşler hep sancılı... Adam gibi kamp yapan ve yaptıran ve "Yapın" diye uyaran yok. Bireysel hataların ve form düşüklüklerinin nedeni budur. Acı olan, düzeltilmesi için hiçbir şey yapılmadığı gerçeğidir. Uyaran herkesi öcü ilan edip kendi adamlarınıza taşlattırdığınız müddetçe bu gerçeği göremeyeceksiniz? Çıkmaz sokağa girdiniz ve bunun farkında değilsiniz...
''BU TAKIMIN KAPASİTESİ BU KADAR''
Ercan Taner (Sözcü): Son bölümlerde diriliğini kaybetmiş bir Beşiktaş izledik. Samsunspor galibiyete daha yakındı. Beşiktaş yine mutlaka kazanılması gereken bir maçta puan kaybetti. Bu takımın kapasitesi bu kadar. Yukarı sıralara yürümek bir hayal anlayacağınız.
"İYİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEBİLİR"
Ali Gültiken (Sabah): Bu maç bittiğinde Beşiktaş'ın hem üzüleceği hem de memnun olacağı taraflar var. Ligin en iyi oyununa sahip takımlarından biri olan Samsunspor'a karşı ortaya koyulan performansa baktığımızda gelişen taraflar var. Büyük takım oyununa daha yakın bir felsefe var. Rakibi baskı altına alma isteği var. Birçok şeyi sıralayabiliriz. Bu oyun Beşiktaş'ın oynaması gereken bir oyun. Taraftarın daha çok istediği ve beklediği bir oyun. Samsunspor gibi çok organize, kendi alanını çok iyi kapatabilen, bire bir temassız oyunu iyi oynayabilen, topa sahip olduğunda oyunun her türlü bölümünü oynayabilecek kaliteye sahip bir takıma karşı üstün oynamak da pozisyon bulmak da oyunun iyi tarafından değerlendirilebilir.
"FİLMİN SONU BELLİ"
Turgay Demir: Bravo Sergen Yalçın... Sayende Beşiktaş artık evinde bile favori değil. Dün maçın başında Samsunspor üç net gol kaçırdı. Senin bel bağladığın iki beceriksiz Bilal ve Abraham ise ayaklarına gelen her topu rakibe ikram ettiler. Tüm yaptıkları buydu… Tıpkı haftalardır olduğu gibi. Televizyonda yorum yaparken Rafa'yı diline dolamış ve, "Sadece Anadolu takımlarına karşı bir şeyler yapıyor onun neresi büyük yıldız" demeye getirmişti Sergen Yalçın. Bana göre kıskanıyordu Rafa'yı… Şimdi ise Rafa'sız bir Beşiktaş izletiyor bize... Yumurtasız menemen gibi bir şey bu… Taraftar o menemeni yer ama tadı, tuzu olmadığını anlayınca da kime, ne söyleyeceğini iyi bilir. Bakmayın siz taraftarın yönetim istifa diye bağırdığına… Yakındır, Sergen Yalçın için yapılır aynı çağrı, hem de çok daha sert sözlerle… Yani filmin sonu belli de kimse inanmak istemiyor...
"ADALI'YI VE YALÇIN'I SUÇLAYAMAM"
Ahmet Çakar (Sabah): Bu kadro için ne Adalı'yı ne de Sergen Yalçın'ı suçlayamam. Rafa gitti Beşiktaş sıradan bir Anadolu takımı görüntüsüne evriliverdi. Maçta iki kritik pozisyon var. VAR ilk pozisyonda 'Penaltı oldu' diye saçma saçan bir davet yaptı. Allahtan Atilla Karaoğlan bacaktan sekip ele çarpan top penaltı olmayacağı için VAR'a uymadı. VAR kursuna yeni başlayan bir hakem bile böyle bir davet yapmaz. Beşiktaş lehine verilen penaltıda ise El Bilal'e bir darbe var, bacağını toparlayamadı.
"İSTİFA SESLERİNE KULAK VER"
Sinan Vardar (Fotomaç): Bu kadar hakem hatalarının konuşulduğu bir dönemde ise Atilla Karaoğlan'ın yönetimi harikaydı. Beşiktaş büyük takım... Bu kara bulutları dağıtacak gücü de, karakteri de, tarihî de var. Ama önce saha içi organizasyonu, sonra zihinsel direnci yeniden inşa etmek şart. Sayın Başkan keşke buraya kadar getirmeseydin! Sakin bir kafayla düşün bakalım nerelerde büyük yanlışlar yaptın? Lütfen; taraftarın istifa seslerine kulak ver.