MEHMET DEMİRKOL: Fenerbahçe kendi seyircisi dışında kimseyi korkutmuyor. Bu takımın adı Fenerbahçe olmasa küme düşmenin en büyük adayı olur. Ümit kesilen takım yani. Adının Fenerbahçe olması bu adaylığı geçersiz kılmıyor. Sadece biraz ümidi var Fenerbahçe’nin. Adının getirdiği bir ümit. Çözüm olacağını düşünmüyorum. Ancak Ali Koç’u getirenler Ersun Yanal’ı istiyor.
AHMET ÇAKAR: Ali Koç büyük ümitlerle takımın başına geldi... Sonra Comolli adlı bir adamı teknik patron yaptı... O Comolli tuhaf, manasız, dedikodulara mahal verecek bazı oyuncular aldı.
40 yıldır futbolun içindeyim yüz yıllık tarihi çınar Fenerbahçe'yi hiç bu kadar çaresiz ve aciz içinde görmedim. Sorumlular hesap vermeli, yazıklar olsun.
ERMAN TOROĞLU: Yazıya "Bitmişlik" diye başlasam çok seksi olmaz. Şunu diyebiliriz; The End… Filmin sonu… Filmin yönetmeni Ali Koç… Reji sorumlusu Comolli… Başaktör Cocu… Yardımcı rolde Koeman… Film büyük iddiayla vizyona girdi. Filmin galası yapıldı, gösterime girdi, gişede çakıldı… Dün gece son perdeydi ve bitti!.
Türkiye'de herkes merak ediyor. Bakalım ikinci film bize neler gösterecek? Çünkü ikinci film de bu şekilde olursa yönetmenin işi biter! Çok net! Bugün "The End" dedik. İkinci filmde de yönetmenin yaptıkları değişmezse başlık şu olur; The End-2… Ama yanına iki kelime daha yazarlar "Yönetmen de gitti" diye… Çünkü Fenerbahçe camiası The End-3'ü kaldırmaz!.
GÜRCAN BİLGİÇ: Başından, sonuna kadar facia hikâyesi seyrettirdi bize Fenerbahçe. Titanik'in batışı gibi. "Olmaz" denilen her şeyin başına gelmesini seyrettiriyor. Futbolu herkes biliyor ama "oyunu" bildiğinizde farklısınız.
Ankaragücü yenilgisi sonrasında Cocu'yu basın toplantısına bile çıkarmadan, "Bu camia bu sonucu kaldıramaz" diyen Ali Koç'un, şimdi Comolli'ye, "Fenerbahçe düşme hattında olamaz" demesi gerekir. Artık Ersun Yanal dışında hiçbir hamlesi de kalmadı.
SERDAR ALİ ÇELİKLER: Gelelim Ali Koç'a.. Anlattık.. Dinlemedi.. İnat etti. Çok sevgili Demiyın'ının kurduğu kadro bu işte. Sayın Başkan çok sevgili Demiyın'ını al holdinge koy. Ama Samandıra'dan gönder.
Kalan 19 maçta en az 8 maç kazanmalı ki 38 puan yapsın bu takım ve düşme hattının üstüne çıksın. Bu kadro bu vasat kalecisi ile bitik orta sahası ile yetenek fakiri yeni transferleri ile 8 maç kazanamaz. Bu hafta Samandıra'yı ehil ellere teslim edin. Devre arasında da FFP'yi falan boşverip en az 3 çok iyi transfer yapın. Yoksa tarihe tersten geçeceksiniz.
Bana inanmıyorsanız dedenize inanın. İyi adama iyi para vereceksin. Kötü adamın maliyeti daha yüksek olur demiş rahmetli Vehbi Koç. Comolli'den ve onun yaptığı yahniden bu kadar oluyor. Bu vasatlık sadece size değil; sadece kulübe değil holdinginize de geleceğinize de külfet doğurur.
ERCAN GÜVEN: Bu işin şakası kalmadı… Fenerbahçe şu anda 3 Temmuz Kumpası’ndan sonra tarihinin en büyük travmasının tam göbeğinde bulunuyor… Her hafta yeni bir felaket, acı, trajedi yazmaktan bıktım; Fenerbahçe takımı taraftarlarına yaşatmaktan, yönetimi kulağının üstüne yatmaktan bıkmadı.
İLKER YAĞCIOĞLU: Başkan Ali Koç'a en büyük desteği veren taraftarlar bile kendisine tepki göstermeye başladı. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Ali Koç'un Comolli ve Koeman'la birlikte tüm teknik heyeti kovup Ersun Yanal'ı takımın başına getirmesi lazım.
Dünkü sonuçla Fenerküme düşme potasına girdi. Bu tablo Ali Koç'un bu zamana kadar aldığı kararların sonucudur. 'Yeniden Fenerbahçe' sloganı ve Koç vizyonu buysa ben bir Fenerli olarak eskisini istiyorum..
İBRAHİM YILDIZ: Herkesin kafasında “şimdi ne olacak?” sorusu var… Taraftar neye, kime, nasıl tepki vereceğini bir kenara bırakmış… Takım küme düşme potasında… Umutlar tükenmiş… Sezon başından bu yana süren kötü gidiş dibe vurmuş… Nakavt olmuş boksör gibi yerden kalkamıyor… Her maç tuş oluyor… Teknik, taktik, fiziksel, zihinsel olarak bitmişler…
Fenerbahçe tarihinde bu kadar kötü olmamıştı. Bu gerçek ortada. Tüm olumsuzluklara rağmen en önemli avantaj taraftarın gücüdür. Takım düşme potasında olmasına karşın, umutla bekleyişi sürdürüyorlar…
Nedeni, baştan beri Ali Koç’a inandılar. Bu inançlarını kaybetmediler. Beklenilen değişiklikler yapıldığında 40 bin taraftar o takımı ayağa kaldırır… Yapılacak tek şey, yönetim yapılan tüm eleştirileri dikkate alsın…
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