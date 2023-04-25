Ömer Üründül/Sabah: "İstanbulspor koşan, disiplinli mücadele eden bir takım. Ama kadro kalitesi olarak ligin en zayıf ekibi. Üstelik ideal 11'inden kalecisi dahil 4 oyuncusu yok. Fenerbahçe böyle kritik bir dönemde Galatasaray'ın bir gün önceki beraberliğinin moraline rağmen dün gece adeta harakiri yaptı. Fenerbahçe, şansının da yardımıyla kazandığı birçok maçta dahil iyi futbol oynamıyor. Bunun da en önemli nedeni her zaman vurguladığım gibi Jesus "kafasına göre" her maç büyük rotasyonlara giderek taşlarla rekor sayıda oynaması. 4 gün önceki maça göre kadroda 5 değişik isim var. O maçta orta sahanın ortasındaki Crespo ve Arao, ikisi birden yok. Koca Fenerbahçe takımı sadece gücü ile ayakta kalan 2. sınıf forvet Eze'yi durduramıyor. Jesus, Samet Akaydın'dan fayda gelmediğini galiba ancak bu maçın son 15 dakikasında anladı! Aman Fenerbahçe yönetimi Jesus'la seneye de devam etsin!"