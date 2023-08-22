Spor yazarları Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetini değerlendirdi

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''GECENİN YILDIZI OOSTERWOLDE'' Ömer Üründül: ''Fenerbahçe karşısında disiplinli ve akılcı taktikle oynayan dirençli bir Samsunspor buldu. Bu yüzden de sahada oyunun kontrolü büyük çoğunlukla Fenerbahçe'de olmasına rağmen zorluk derecesi yüksek bir saha içi görüntü izledik. Fenerbahçe kalabalık ve iyi yerleşimli rakip savunmayı set oyununda açabilmek için çok zorlandı. Fenerbahçe skoru garantili bir şekilde elinde tutarken son anda ikinci golü de Szymanski ile bularak önemli bir deplasman 3 puanı kazandı. Cengiz ve Fred ilk defa oynadılar. Kaliteleri belli... İlk başta yabancılık çekseler de sonra maça ısındılar. Bana göre dün gecenin bir önemli kazancı da hakkında herkesin kafasında soru işaretleri olan Oosterwolde'nin iyi performansıydı. Kafama takılan tek sorun; İsmail Kartal, Szymanski'yi neden devre dışı bırakıyor.'' (Sabah)

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''LİDER OYUNCU PROFİLİ ÇİZDİ'' Engin Verel: ''Maç öncesi kadroya bakınca şaşırdım. Netice ne olursa olsun bu 11'i anlayamadım. Şu ana kadar 11 transfer yapacaksın ve sahaya 6 Türk futbolcuyla çıkacaksın. Sakın ola ki rotasyon filan deyip bu yanlışın üstünü kapatmayın... Bu görüşüm maç öncesi..., Maç sonu 5-0 kazansan da değişmeyecektir. Bu böyle biline.... Yine maç sonucundan bağımsız olarak Fred hakkında edindiğim izlenimi söyleyeyim. Ayağının tozuyla çıktığı maçta bir kaç küçük hata dışında çok aklı başında işler yaptı, lider oyuncu profili çizdi ve takıma katkı vereceğini gösterdi. Eminim arkadaşlarıyla kaynaştıkça uyumu ve etkisi de artacaktır. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim, hafta içi gelen oyuncu hafta sonu oynuyorsa, bu takımda aylardır sezona hazırlanıp da kulübede oturanlar ne düşünür acaba!'' (Akşam)