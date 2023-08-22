Spor yazarları Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Samsunspor'galibiyetini köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, Sarı-lacivertlilerin galibiyetini değerlendirdi.
''OFSAYT YÜZDE YÜZ YANLIŞ''
Ahmet Çakar: ''Türk hakemleri kural filan bilmiyorlar. VAR hakemleri hiç bilmiyorlar. F.Bahçe'nin attığı ofsayt diye sayılmayan gol %100 yanlış karar. İlk anda Tadic ofsayt. Top oynanıyor, gidiyor geliyor, son olarak top Samsun'un mutlak kontrolüne geçiyor. Fenerbahçe kapıyor ve golü atıyor. Be bilgisiz adamlar, be cahiller böyle bir ofsaytta top rakibin mutlak kontrolüne geçtiğinde önceki ofsayt pozisyonu atak başlangıcı olarak kabul edilmez. Ne diyeyim ligimiz Allah'a emanet.'' (Sabah)
''MÜSABAKALARIN ERTELENMESİ DOĞRU''
Uğur Meleke: ''Son bir ayda 6-7 kez dile getirmiştim, fikrin TFF’de karşılık bulduğu söylentisini mutlulukla karşıladım: Üçüncü haftada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un maçlarının ertelenmesi doğru karar olur. Sadece bir seferlik. Sadece bir ölüm-kalım aşaması olan play-off turuna özel olarak. Sadece üç müsabaka...'' (Hürriyet)
''YENİ TRANSFERLERİ İYİ KULLANDI''
Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'nin diğer takımlara göre avantajı şu; Sarı-lacivertliler alacağı futbolcuları bayağı önceden belirledi ve transferi erken yaptı. Gelen adamları da direkt oynattılar ve takıma monte ettiler. Samsunspor karşısında da aldığı iki oyuncuyu oynattılar. Fenerbahçe'nin o avantajı var. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şu ana kadar yeni transferleri çok iyi kullandı." (Fotomaç)
''KALİTE VE USTALIK''
Gürcan Bilgiç: "Zor maç ama Fenerbahçe her an gol atabilir" yorumu vardı. Cengiz'in iki stoper arasındaki Dzeko'yu bulması bir kalite, Dzeko'nun golü atması ustalıktı. Kilidi kırmayı başardılar, rahatladılar ve riski rakibin üstüne bıraktılar. Fred'in ofsayta takılan ikinci golündeki paslaşmalar, gözlerdeki "pası" sildi. Bir ayak mesafesi ile yakalandı Tadic. Pozisyonda Samsunsporlu oyuncuların topa dokunması, "baskı altındaydılar, kontrollü ele geçirmediler" yorumuyla, birkaç hamle geriye dönüldü. Bu güzel gole yazık oldu. İsmail Kartal tebriği hak ediyor. Altı oyuncusunu değiştirdi ama oyunu değişmedi. Maçı büken, "Benim dediğim olur" diyen, gireni-çıkanı ile aynı sorumluluğu taşıyan bir takım yaptı. Hüseyin Eroğlu'nu da bir planı olan, buna sadık kalıp, vazgeçmeyen bir ekip yaptığı için kutlarız. (Sabah)
''HAKSIZ REKABET''
Ercan Güven: ''Cengiz-Fred= haksız rekabet.'' İkisi, bir basamak yukarı yükseltti Fenerbahçe’yi. Takımdaki yeteneklerin önünü açacaklarını gösterdiler. Cengiz’i biliyoruz zaten… Sonuçtan bağımsız Fenerbahçe’nin gittikçe zorluk derecesi yükselen maçlarındaki Samsun durağında iyi bir tempo tutturduğu ortada. Ve kadrosu o kadar beceri dolu ki, bunu şimdilik bireysel yeteneklere dayanarak yapıyor. Takım oyunu süreci geldiğinde başka bir boyutta olabilir Fenerbahçe. Çabuk gerçekleşse de Twente play-oflarında bir aksilik olmasa. (Milliyet)
''GECENİN YILDIZI OOSTERWOLDE''
Ömer Üründül: ''Fenerbahçe karşısında disiplinli ve akılcı taktikle oynayan dirençli bir Samsunspor buldu. Bu yüzden de sahada oyunun kontrolü büyük çoğunlukla Fenerbahçe'de olmasına rağmen zorluk derecesi yüksek bir saha içi görüntü izledik. Fenerbahçe kalabalık ve iyi yerleşimli rakip savunmayı set oyununda açabilmek için çok zorlandı. Fenerbahçe skoru garantili bir şekilde elinde tutarken son anda ikinci golü de Szymanski ile bularak önemli bir deplasman 3 puanı kazandı. Cengiz ve Fred ilk defa oynadılar. Kaliteleri belli... İlk başta yabancılık çekseler de sonra maça ısındılar. Bana göre dün gecenin bir önemli kazancı da hakkında herkesin kafasında soru işaretleri olan Oosterwolde'nin iyi performansıydı. Kafama takılan tek sorun; İsmail Kartal, Szymanski'yi neden devre dışı bırakıyor.'' (Sabah)
''LİDER OYUNCU PROFİLİ ÇİZDİ''
Engin Verel: ''Maç öncesi kadroya bakınca şaşırdım. Netice ne olursa olsun bu 11'i anlayamadım. Şu ana kadar 11 transfer yapacaksın ve sahaya 6 Türk futbolcuyla çıkacaksın. Sakın ola ki rotasyon filan deyip bu yanlışın üstünü kapatmayın... Bu görüşüm maç öncesi..., Maç sonu 5-0 kazansan da değişmeyecektir. Bu böyle biline.... Yine maç sonucundan bağımsız olarak Fred hakkında edindiğim izlenimi söyleyeyim. Ayağının tozuyla çıktığı maçta bir kaç küçük hata dışında çok aklı başında işler yaptı, lider oyuncu profili çizdi ve takıma katkı vereceğini gösterdi. Eminim arkadaşlarıyla kaynaştıkça uyumu ve etkisi de artacaktır. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim, hafta içi gelen oyuncu hafta sonu oynuyorsa, bu takımda aylardır sezona hazırlanıp da kulübede oturanlar ne düşünür acaba!'' (Akşam)
''FENERBAHÇE'DE KALİTE VAR''
İlker Yağcıoğlu: ''Fenerbahçe'de Edin Dzeko gibi, ortalarda pek fazla gözükmese de Dusan Tadic gibi ve tabii ki ilk maçını oynayan Cengiz Ünder gibi. Dün gece bir kere daha gördük ki Cengiz ile Dzeko arasında telepatik bir bağ var. Dün geceki golün benzerlerini bu sezon çok izleriz. Diğer yeni transfer Fred çok büyük katkı vereceğini daha ilk maçtan gösterdi. En son mayıs ayında resmi maç oynamasına rağmen fizik olarak neredeyse hazır gibi. Attığı golün iptal edilmesi de kural ne diyor bilmem ama bana çok mantıklı gelmedi. Szymanki'nin uzatma dakikalarında attığı gol maçı bitirdi. Polonyalı oyuncunun vuruşunda gerçekten ustalık vardı.'' (Takvim)
''KONFERANSTA YARI FİNAL YAPAR''
Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe, bu yılın en önemli maçına Twente karşısında çıkacak. 35-36 maçla bu kadroyu memnun edemezsiniz. Fenerbahçe, Twente'yi geçerse Konferans Ligi'nde yarı final oynaması hiç sürpriz gelmez. Çeyrek final oynamaması sürprizdir. Bu konuda çok iddialıyım.'' (TV 8.5)