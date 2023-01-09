Spor yazarları Galatasaray'ın derbi galibiyetini değerlendirdi

Tayfun Bayındır (Milliyet): "Okan hoca tam anlamıyla Jesus’u mat etti. Hem de öyle yavaş bir mat değil bu. Göz açıp kapayıncaya kadar çoban matı yaptı. Öncelikle dersine çok iyi çalıştığı kesin. İkincisi oyuncularını bu maça en az kendisi kadar hazırladığı da bir başka kesin nokta. Üçüncüsü de hamleleri. Jesus’un her çaresizce ve zorunluluktan yapılan hamlesine cevap verdi Okan hoca. Jesus piyonla oyunu kazanmaya çalıştıkça, Okan hoca atını da kullandı, vezirini de ve elbette piyonlarını da. Bu sonuç 7’de 7 yapan Galatasaray’ı iyice havaya sokar. Liderlik koltuğundan ancak şampiyonluk kupasını almak için kalkar."